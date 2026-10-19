Названы 10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в России

В 2026 году российский рынок легковых автомобилей с пробегом обновил месячный рекорд. В сентябре россияне приобрели 557,1 тыс. таких машин, что на 7,5% превышает показатель августа и на 0,7% — результат сентября прошлого года. Об этом «Автоновостям дня» сообщили в пресс-службе агентства «Автостат».

Первое место по продажам на вторичном рынке по-прежнему занимает отечественная LADA. В первый месяц осени было реализовано 123,1 тыс. подержанных автомобилей «вазовского» бренда. Вторую позицию сохранила японская Toyota, машины которой выбрали 60 тыс. покупателей.

Третье и четвертое места заняли корейские Kia и Hyundai — 30,9 тыс. и 29,7 тыс. проданных автомобилей соответственно. В пятерку лидеров также вошел немецкий Volkswagen: за месяц на учет поставили 26,5 тыс. его подержанных легковушек.

В ТОП-10 наиболее востребованных марок на вторичном рынке также вошли Nissan (24,9 тыс. шт.), Honda (21,6 тыс. шт.), Chevrolet (19,1 тыс. шт.), Renault (18,2 тыс. шт.) и BMW (16,2 тыс. шт.).

Все марки из первой «десятки» увеличили продажи по сравнению с августом. Наибольший рост зафиксирован у BMW (+10,7%), а наименьший — у Kia (+1,4%). В годовом выражении положительную динамику показали только четыре бренда. Лидерами по приросту стали Honda (+14,6%) и Volkswagen (+13,4%).

В модельном рейтинге самых продаваемых автомобилей с пробегом снова лидируют «классические» автомобили LADA. В сентябре россияне приобрели 20,8 тыс. таких машин.

Следующие три позиции также достались LADA. В список вошли LADA Samara 2 (13,8 тыс. шт.), LADA Priora (13,4 тыс. шт.) и LADA Granta 2 (12,1 тыс. шт.). Самой популярной иномаркой стала Kia Rio: в сентябре было продано 10,9 тыс. таких автомобилей, что обеспечило модели пятое место.

Вторая половина «десятки» моделей-бестселлеров по итогам сентября выглядит следующим образом: LADA-110 (10,4 тыс. шт.), Toyota Corolla (10,2 тыс. шт.), Hyundai Solaris (10,1 тыс. шт.), LADA Niva Legend (10 тыс. шт.) и LADA Granta (9,9 тыс. шт.).

По сравнению с прошлым годом продажи выросли у LADA Granta 2 (+23,1%), Toyota Corolla (+13,1%) и LADA Granta (+4,7%). Остальные семь моделей продемонстрировали отрицательную динамику. Сильнее всего за год снизился показатель «классических» автомобилей LADA, занимающих первое место в рейтинге: -18,5%, подсчитали аналитики.

За 9 месяцев 2026 года россияне приобрели 4,5 млн легковых автомобилей с пробегом. Это на 2% больше, чем за январь—сентябрь годичной давности.

Ранее автоэксперт Сергей Целиков сообщил об увеличении средней цены предложений о продаже подержанных легковых автомобилей за первые девять месяцев 2026 года. В сентябре на трех основных классифайдах показатель достиг 1,45 млн рублей, увеличившись за четыре недели более чем на 50 тыс. рублей.

Напомним, по итогам августа японские марки опередили российские по числу проданных в России автомобилей с пробегом. При этом больше всего средств покупатели направили на приобретение подержанных машин европейских брендов.

Автор: Иван Бахарев