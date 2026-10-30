Автоподборщик назвал самые проблемные китайские автомобили с пробегом

Автоэксперт Рушан Мамышев перечислил Chery Tiggo 3, Lifan X70 и JAC S7 среди наиболее проблемных китайских кроссоверов с пробегом, представленных на российском рынке. Руководитель компании по подбору автомобилей «Честное авто» в беседе с «Газетой.Ru» указал на слабые места кузовов, двигателей и других компонентов этих моделей.

«У Chery Tiggo 3 выпуска 2016–2020 годов крайне слабая антикоррозийная обработка кузова — машина гниёт уже через два-три года эксплуатации, иногда до сквозной коррозии», — поделился Рушан Мамышев.

По словам специалиста, у Chery Tiggo 3 также невысокое качество элементов подвески. Шаровые опоры и сайлентблоки приходится менять каждые несколько месяцев, однако неисправность может сохраняться и после установки новых деталей.

Мамышев также обратил внимание на проблемы с электрикой кроссовера. В их числе он назвал окисление контактов, сбои в работе магнитолы, руля и стоп-сигналов. Кроме того, на некоторых автомобилях повышенный расход масла появляется уже к 100 тыс. километров пробега.

Lifan X70, выпускавшийся в 2017–2020 годах, по оценке эксперта, быстро покрывается коррозией. Примерно на 50–70 тыс. километрах у двигателя могут возникнуть повышенный расход масла и растяжение цепи газораспределительного механизма (ГРМ). При этом коробка передач, отметил специалист, надёжнее остальных агрегатов.

У JAC S7 2020–2025 годов снижение ресурса основных узлов, как утверждает эксперт, начинается после 40–50 тыс. километров пробега. Наиболее уязвимой частью он считает роботизированную трансмиссию: из-за неисправностей управляющей электроники и исполнительных механизмов переключения ей может потребоваться ремонт раньше других агрегатов.

Подвеска JAC S7, уточнил Мамышев, подвержена «усталости» металла. Даже на новых рычагах быстро ослабевает жёсткость крепления к кузову, поэтому посторонние звуки могут появиться задолго до заявленного ресурса.

Ранее автоэксперт Сергей Целиков рассказал о самых популярных китайских марках на российском рынке автомобилей с пробегом. Первое место по перепродажам заняла Chery, а Lifan вошла в первую «пятерку».

Автор: Иван Бахарев