Аналитик Сергей Целиков представил рейтинг наиболее популярных люксовых автомобильных марок и моделей в России по итогам десяти месяцев 2026 года. Первые места в списках заняли Rolls-Royce и внедорожник Cullinan. Статистику эксперт разместил в своём Telegram-канале.

Лидером среди люксовых брендов по количеству регистраций новых автомобилей стал Rolls-Royce — 189 машин. По сравнению с январём–октябрём прошлого года результат марки снизился на 1%. Вторую позицию занял Bentley: автомобили этого бренда зарегистрировали 164 раза, что соответствует прошлогоднему показателю.

На третьем месте оказался Lamborghini, показавший рост на 30% — до 163 зарегистрированных автомобилей. Ferrari занял четвёртую строчку с результатом 59 машин, что на 9% меньше прошлогоднего значения. Пятым стал Aston Martin, количество регистраций которого сократилось на 29%, до 15 экземпляров.

Кроме перечисленных марок, в России за январь–октябрь зарегистрировали семь новых автомобилей Maserati. Ещё по два автомобиля пришлось на Bugatti и McLaren.

В модельном рейтинге первое место занял внедорожник Rolls-Royce Cullinan. За десять месяцев его поставили на учёт 137 раз. Ранее, в феврале 2025 года, Cullinan уже становился лидером месячного рейтинга.

Вторую позицию занял спортивный кроссовер Lamborghini Urus, результат которого составил 133 автомобиля. Третьим оказался кроссовер Bentley Bentayga — 76 зарегистрированных экземпляров.

Четвёртое место досталось купе Bentley Continental GT, зарегистрированному в количестве 74 экземпляров. Замкнул пятёрку Ferrari Purosangue — первый четырёхдверный и четырёхместный автомобиль Ferrari. Его результат составил 32 машины.

В октябре 2026 года российский рынок новых люксовых автомобилей, тем временем, продемонстрировал заметное снижение. За месяц на учёт поставили 45 таких машин против 63 в октябре прошлого года. Падение составило 28,6%.

При этом по итогам десяти месяцев динамика регистраций сохранила положительный характер. С января по октябрь 2026 года в России зарегистрировали 601 новый автомобиль люксовых марок — на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда результат составил 579 машин.

Самой дорогой моделью среди зарегистрированных люксовых автомобилей Сергей Целиков назвал гиперкар Bugatti Mistral.