Какие люксовые автомобили с пробегом чаще всего выбирают в России: названы лидирующие модели

В июле 2026 года в России было перепродано 219 люксовых автомобилей с пробегом. Это на 11,7% меньше показателя за аналогичный месяц 2025-го. В списке марок лидировала Bentley, а среди моделей первое место заняло купе Bentley Continental GT, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

Bentley возглавила марочный рейтинг, набрав 71 автомобиль. Вторую позицию заняла Rolls-Royce — за месяц россияне зарегистрировали 57 подержанных машин этой марки.

Lamborghini и Maserati поделили третью строчку: на каждую марку пришлось по 31 автомобилю. Далее расположилась Ferrari с 22 экземплярами. Aston Martin заняла шестое место, показав результат в семь машин.

Лидером модельного рейтинга вновь стала Bentley Continental GT. В июле россияне приобрели 35 таких автомобилей с пробегом. На втором месте оказалась Lamborghini Urus с 22 машинами, а третьим стал Rolls-Royce Cullinan, продажи которого составили 19 экземпляров.

Четвёртую и пятую позиции заняли другие модели Bentley. На Bentayga пришлось 16 перепродаж, а Continental Flying Spur показала результат в 14 автомобилей.

Снижение в июле последовало за небольшим майским ростом, когда продажи подержанных люксовых автомобилей увеличились на 2,1%. В «Автостате» отметили нестабильность динамики сегмента в 2026 году: положительные результаты были зафиксированы в январе, марте и мае, отрицательные — в феврале, апреле и июне.

Показатели рынка почти каждый месяц менялись с роста на снижение. За январь—июль 2026 года россияне приобрели 1459 люксовых автомобилей с пробегом — на 2,3% меньше, чем за тот же период 2025 года.

При этом продажи новых автомобилей люксового сегмента в России увеличиваются седьмой месяц подряд. В июле 2026 года было реализовано 75 таких машин, что превышает показатели июня и июля прошлого года.

Автор: Иван Бахарев

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