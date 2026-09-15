Названы 10 самых популярных марок лёгких коммерческих автомобилей в России

С января по август 2026 года в России зарегистрировали чуть менее 43 тыс. легких коммерческих автомобилей полной массой до 3,5 тонны. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель снизился на 20,3%. Тогда на учет поставили 53,9 тыс. таких машин. Данные привел автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

На цельнометаллические фургоны пришлось 32,4% рынка — 13,9 тыс. автомобилей. Доля бортовых версий и шасси составила 22,5%, или 9,7 тыс. машин. Еще 14,5% пришлись на прочие фургоны, а 14,2% — на коммерческие автомобили, созданные на базе легковых моделей. Остальной объем заняли микроавтобусы и различные виды спецтехники.

Лидером среди марок стал ГАЗ. За восемь месяцев зарегистрировали 21 267 новых легких коммерческих автомобилей этой марки, что на 13,5% меньше прошлогоднего результата.

Второе место заняла LADA: на ее долю пришлось 6103 машины, а снижение составило 40,7%. Третью позицию занял УАЗ с результатом 5456 автомобилей. Его показатель сократился на 25,6%.

Четвертым оказался Sollers, показавший 3823 реализованных автомобиля. Это на 13,9% меньше, чем годом ранее. Пятую строчку занял китайский Foton: за восемь месяцев на учет поставили 1223 автомобиля марки, а ее результат снизился на 9,5%.

Mercedes-Benz расположился на шестом месте. На автомобили немецкой марки пришлось 1114 регистраций в сегменте LCV, что означает годовое сокращение на 5,7%. Далее следует Isuzu, результат которой снизился на 14,7%, до 908 машин.

Hyundai занял восьмую позицию с 386 зарегистрированными автомобилями. Показатель марки уменьшился на 44,9%. Девятым стал Ford: его машины получили 356 регистраций, что на 19,8% меньше результата годичной давности.

Замкнул «десятку» лидеров КАМАЗ. За восемь месяцев текущего года на учет поставили 326 легких коммерческих автомобилей этой марки — на 39,3% меньше, чем годом ранее. В целом российская техника, по словам Целикова, заняла 89% рынка LCV в этом году.

Ранее ППК сообщила о снижении российского рынка новых легковых автомобилей и LCV в августе. Вместе с тем Ассоциация европейского бизнеса зафиксировала рост совокупных продаж в этих сегментах по итогам восьми месяцев 2026 года.

Кроме того, Сергей Целиков отмечал недельное увеличение продаж легких коммерческих автомобилей в России в конце августа. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сегмент LCV тогда также продемонстрировал отрицательную динамику.

Автор: Иван Бахарев

Читайте нас в Telegram. Оперативные новости и важные события авторынка. Подписаться