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Какие китайские автомобили с пробегом чаще всего выбирают россияне

В России за январь–сентябрь 2026 года перепродали 264 тыс. подержанных автомобилей китайских марок — на 37% больше, чем годом ранее. Лидирует Chery.
РедакцияР
Редакция
20.10.2026, 13:53·3 мин
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Фото: Автоновости Дня

В январе–сентябре 2026 года в России было перепродано 264 тыс. подержанных легковых автомобилей китайских марок. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель увеличился на 37%. Аналитик Сергей Целиков сообщил, что более половины этих машин находятся в возрасте двух–трёх лет.

За девять месяцев прошлого года на вторичном рынке реализовали 192 тыс. автомобилей китайских брендов. Лидером среди марок стала Chery: на неё приходится каждая пятая перепроданная машина. Объём сделок с автомобилями бренда достиг 51,3 тыс., что на 21% превышает результат годичной давности.

Второе место заняла Geely, показавшая 46 тыс. перепроданных автомобилей и рост на 22% относительно января–сентября прошлого года. Доля марки в сегменте подержанных китайских легковушек составила 17,4%. Haval расположился на третьей позиции с результатом 39,7 тыс. машин, увеличив показатель на 52%; доля бренда достигла 15%.

Четвёртым стал Changan. Его результат вырос на 47% и составил 18 тыс. автомобилей, а доля в общем объёме перепродаж достигла 6,8%. Продажи подержанных машин Lifan, занимающего пятую строчку, напротив, сократились на 4,4% — до 13,8 тыс. автомобилей. Доля бренда составила 5,2%.

Вторую половину «десятки» лидеров открыл Exeed с показателем 13 тыс. автомобилей. Далее расположились Great Wall и Omoda — 10,6 тыс. и 10,3 тыс. перепроданных машин соответственно. В ТОП-10 также вошли Jetour и Tank, причём у последнего результат составил 6,1 тыс. автомобилей.

Как отметил автоэксперт, наиболее заметную динамику среди участников первой десятки продемонстрировал Jetour — рост составил 112%. Среди брендов второй «десятки» Сергей Целиков отдельно отметил GAC, увеличивший показатель на 163%, и Jaecoo, прибавивший 161%. Продажи подержанных автомобилей Jetta выросли ещё сильнее — на 645%.

Согласно данным Целикова, автомобили возрастом два–три года формируют 55% рынка подержанных машин китайских марок. Их средний возраст немного превышает три года. Для сравнения, средний возраст автомобилей на вторичном рынке в целом составляет около 15 лет.

Ранее эксперты «Авто.ру» сообщили об увеличении доли китайских брендов среди подержанных автомобилей в возрасте от трех до семи лет. Наибольшим спросом в этом сегменте пользовались Geely Coolray, Haval Jolion, Geely Monjaro, Omoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Haval (332)Tank (97)Changan (258)Chery (278)Geely (377)EXEED (141)Omoda (132)Great wall (58)Gac (116)JAECOO (103)Lifan (11)JETOUR (173)

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