Названы самые востребованные импортные седаны стоимостью до 3 млн рублей: Kia и Volkswagen лидируют

Россияне, которые планируют приобрести седан стоимостью до 3 млн рублей, чаще всего заказывают из-за границы автомобили немецких и корейских марок. О наиболее востребованных моделях рассказал «Газете.Ru» основатель компании «РоговМобиль» и специалист по доставке машин из-за рубежа Дмитрий Рогов.

«С бюджетом до 3 млн рублей чаще всего смотрят большие седаны D-класса. На первом месте — Kia K5 из Южной Кореи — большой автомобиль с двухлитровым атмосферным мотором и классическим «автоматом». Там будут и кожаный салон, и электроприводы, и современная мультимедиа», — уточнил Дмитрий Рогов.

Среди автомобилей из Китая, по словам эксперта, в последнее время заметным спросом пользуется Volkswagen Magotan. Эта модель является аналогом европейского Passat. Рогов отметил, что по настройкам подвески и дизайну Magotan лучше подходит автомобилистам, привыкшим к европейским машинам.

Фото: Автоновости Дня

Volkswagen Magotan оснащается турбированным двигателем объёмом 1,4 литра и мощностью 150 л. с. При бюджете до 3 млн рублей, как сообщил Рогов, можно найти автомобиль возрастом 3-4 года с пробегом до 30-40 тыс. км. В Москве ориентировочная цена «Маготана» составляет 2,5–2,7 млн рублей.

Ещё одной моделью, которую заказывают из Южной Кореи, является Volkswagen Jetta. Стоимость такого седана составляет 2,3–2,4 млн рублей. Он относится к более низкому классу. В сравнении с крупными автомобилями D-класса у Jetta меньше салон и багажник, скромнее оснащение, а внешний вид кажется менее солидным.

При этом Jetta, по оценке эксперта, проще и дешевле в обслуживании. Автомобиль также экономичнее в городе и удобнее при парковке. Рогов считает, что турбированный двигатель в сочетании с классическим автоматом отличается надёжностью. В целом Jetta может подойти тем, кому не требуется большой седан и кто отдаёт предпочтение компактности и неприхотливости.

Ранее в России стартовали продажи нового бюджетного седана Volkswagen Sagitar S с китайского рынка. Сейчас автомобиль можно привезти только под заказ — в версии с турбированным двигателем и классическим «автоматом».

До этого «Автоновости дня» сообщили о возвращении на российский рынок новых бизнес-седанов Kia K5. Их доставляют из Китая и Кореи по альтернативным схемам. В октябре автомобили предлагали как в наличии, так и под заказ.

Автор: Иван Бахарев