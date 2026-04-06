Названы самые востребованные зарубежные автомобили в России: топ-5 марок и моделей

В марте 2026 года в Россию было ввезено 32,6 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Этот показатель стал на 9% выше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, когда в страну поступило 29,9 тысячи подержанных иномарок. Данную статистику опубликовал автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
Лидером среди стран-экспортеров подержанных автомобилей в Россию по итогам марта вновь стала Япония. Из этой страны поступило 59,9% всех ввезённых автомобилей с пробегом. На втором месте оказался Китай, на долю которого пришлось 19,7% импортированных машин. Замыкает тройку лидеров Южная Корея с долей 7,2%. Также в пятёрку вошли Белоруссия (4,9%) и Грузия (3,2%).
Аналитики отмечают значительный прирост поставок подержанных автомобилей из Китая и Белоруссии. Импорт из этих стран увеличился на 115% и 94% соответственно. В то же время объём ввоза автомобилей из Южной Кореи сократился втрое — на 66%.
Самые популярные марки среди импортных авто с пробегом
- Toyota — 22,6%;
- Honda — 20,7%;
- Volkswagen — 9,9%;
- Suzuki — 5,6%;
- BMW — 4,2%.
Среди представленных брендов наиболее заметный рост импорта продемонстрировали Volkswagen (увеличение на 145%) и Suzuki (плюс 85%). В то же время поставки автомобилей BMW, Mercedes-Benz и Kia снизились более чем на 40%. Специалисты связывают это с ужесточением правил льготной растаможки: теперь на пониженный утилизационный сбор могут рассчитывать только машины с мощностью до 160 лошадиных сил.
Самые популярные праворульные импортные авто с пробегом
- Honda Freed — 1707 автомобилей,
- Honda Stepwgn — 1464 автомобиля,
- Honda Fit — 1237 автомобилей,
- Toyota Corolla — 1109 автомобилей,
- Suzuki Jimny — 1060 автомобилей.
Самые популярные леворульные импортные авто с пробегом
- Volkswagen Tayron — 551 автомобиль,
- Toyota Corolla — 1109 автомобилей,
- Audi Q3 — 422 автомобиля,
- Hyundai Elantra — 329 автомобилей,
- Audi A3 — 323 автомобиля.
Напомним, что ранее стало известно о рекордных показателях на рынке новых легковых автомобилей в России. В марте продажи впервые за год превысили 100 тысяч штук. Согласно аналитическим данным, рост составил 31% по сравнению с мартом 2025 года и 30% относительно февраля текущего года.
Автор материала: Иван Бахарев