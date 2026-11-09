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Названы самые продаваемые гибридные автомобили в России: кого по продажам опередил новый кроссовер Geely

Продажи подключаемых гибридов в России выросли на 56% в октябре 2026 года, превысив 10 тыс. машин. Лидером сегмента стал кроссовер Geely EX5 EM-R.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.11.2026, 09:02·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

По итогам октября 2026 года продажи новых автомобилей в сегменте подключаемых гибридов (PHEV+EREV) на российском рынке увеличились на 56% и превысили 10 тыс. единиц. Лидером по популярности стал китайский кроссовер Geely EX5 EM-R, сообщил автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Согласно статистике, оказавшейся в распоряжении эксперта, за месяц кроссовер Geely EX5 EM-R с силовой установкой последовательного типа выбрали 1839 покупателей в России.

Вторую позицию занял отечественный семейный кроссовер Evolute i-Space. Его продажи составили 1227 автомобилей. Бывший лидер сегмента, премиальный Voyah Free, оказался третьим с результатом 792 проданных машины.

В «пятерку» также вошли две премиальные модели — Esteo V27 и Zeekr 8X. За месяц они получили 677 и 567 регистраций соответственно.

Всего за 10 месяцев текущего года в России зарегистрировали 69,6 тыс. новых подключаемых гибридов. Показатель оказался в 2,3 раза выше результата января-октября прошлого года, когда россияне поставили на учет 30,2 тыс. таких автомобилей. По итогам октября доля сегмента на рынке достигла 7,6%.

Ранее Сергей Целиков сообщил о снижении продаж новых электромобилей и подключаемых гибридов в России в середине октября. По словам эксперта, уменьшение интереса к этим автомобилям связано с нормализацией ситуации на АЗС и временным завершением программ господдержки.

Тем временем бренды Evolute и Voyah представили собственные программы поддержки покупателей после приостановки государственной программы льготного автокредитования и лизинга в России.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Geely (384)Zeekr (55)Evolute (79)Voyah (88)ESTEO (44)

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