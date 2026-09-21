Nissan и Zeekr возглавили рейтинг самых популярных подержанных электромобилей в России

В августе продажи подержанных электромобилей в России увеличились на 27% в годовом выражении. На вторичном рынке реализовали 1789 электрокаров, тогда как годом ранее этот показатель составлял 1408-ми. Об этом в своем Telegram-канале сообщил автоэксперт Сергей Целиков.

Лидером среди электромобилей с пробегом по-прежнему остается Nissan Leaf, хотя его продажи сократились на 6%. В последний месяц лета на учет поставили 473 таких автомобиля. Почти 95% из них были оснащены правым рулем.

Вторую строчку рейтинга занял китайский Zeekr 001 — на «вторичке» продали 155 таких машин. Третьим стал отечественный седан Evolute i-Pro липецкой сборки, который зарегистрировали в количестве 91 штуки.

Следом в списке оказались Tesla Model 3, Avatr 11 и Tesla Model Y. В августе на вторичном рынке реализовали 73, 45 и 41 подержанный автомобиль этих моделей соответственно.

В июле российский рынок электромобилей с пробегом достиг исторического максимума по числу поставленных на учёт машин. Nissan Leaf тогда также возглавил рейтинг спроса, а в число наиболее популярных моделей вошли Zeekr 001, Tesla Model 3 и Tesla Model Y.

Ранее «Авито Авто» сообщило о повышении интереса россиян к подержанным электромобилям и гибридам по итогам лета. Одной из марок, продемонстрировавших наиболее заметную динамику, стала Tesla.

Автор: Иван Бахарев