Названы три самые популярные дизельные модели автомобилей с пробегом в России

Летом 2026 года российские покупатели стали заметно чаще интересоваться подержанными дизельными автомобилями. Спрос на такие машины вырос на 17% по сравнению с прошлым годом. В тройку наиболее востребованных моделей вошли два автомобиля Toyota и один Volkswagen, сообщает автомобильный портал «Дром».

Первое место в рейтинге дизельных автомобилей с пробегом занял Toyota Land Cruiser. За год интерес к этой модели увеличился на 3%.

Вторым стал Toyota Land Cruiser Prado. Его популярность среди покупателей подержанных дизельных машин выросла на 9% относительно лета прошлого года.

Средняя стоимость обеих моделей Toyota, как отмечается, существенно не изменилась. Она находилась в диапазоне от 3 до 3,6 млн рублей.

Замкнул тройку лидеров Volkswagen Touareg. Среди трех наиболее популярных дизельных автомобилей он продемонстрировал самый заметный рост спроса — за год показатель увеличился на 20%. Вместе с тем средняя цена модели снизилась на 5% и составила около 2 млн рублей.

Иной результат показало сравнение с весенним периодом. Несмотря на существенный годовой рост, летом россияне приобретали подержанные дизельные автомобили примерно с той же активностью, что и весной. Динамика между сезонами составила ноль.

Специалисты «Дрома» также проанализировали более широкий сегмент автомобилей с альтернативными силовыми установками. За лето совокупные продажи дизельных машин, гибридов и электромобилей увеличились на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В абсолютных значениях прирост достиг 10 тыс. автомобилей.

Таким образом, летом наиболее востребованными подержанными дизельными моделями стали Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg. Все три автомобиля показали положительную динамику спроса за год, а максимальный рост зафиксирован у Touareg — на 20%.

Ранее портал подвел итоги продаж подержанных электромобилей, гибридов и дизельных автомобилей за лето. В категории гибридов лидировали японские модели, тогда как первое место среди электромобилей занял Nissan Leaf.

Автор: Андрей Сундуков