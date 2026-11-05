Названы самые востребованные автомобили в России: кто опередил конкурентов и вернул лидерство

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В октябре 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей сократился на 19,8% в годовом выражении. За месяц было реализовано 132,9 тыс. машин. Такие сведения агентство «Автостат» представило со ссылкой на АО «ППК» и с учетом собственной сегментации. Первое место среди брендов сохранила LADA.

Итоги октября

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе агентства, доля LADA в октябрьских продажах новых легковых автомобилей превысила 22%. В количественном выражении это 29,7 тыс. машин. Среди иностранных брендов лидером стал китайский Haval, реализовавший 16,9 тыс. автомобилей. В общем рейтинге марок он занял вторую позицию, а третьим оказался российский Tenet с результатом 15,3 тыс. машин.

Ни одному другому бренду не удалось преодолеть отметку в 10 тысяч проданных автомобилей. Четвертое и пятое места заняли китайские Geely и Changan: за месяц они нашли 7,9 тыс. и 7,7 тыс. покупателей соответственно.

В десятку наиболее популярных марок российского рынка вошли также белорусский Belgee, реализовавший 6,3 тыс. автомобилей, японская Toyota с результатом 4 тыс. машин, китайский Jetour — 3,8 тыс. автомобилей, отечественный Jeland — 3 тыс. машин и японская Mazda — 2,7 тыс. автомобилей.

Продажи половины брендов из первой десятки оказались ниже показателей октября прошлого года. Самое заметное снижение зафиксировано у Geely и Belgee — более чем на 40%. При этом Mazda продемонстрировала положительную динамику: ее продажи выросли в 2,5 раза и достигли 2,7 тыс. автомобилей.

Лидером модельного рейтинга в октябре осталось семейство LADA Granta. За месяц на учет поставили 11,6 тыс. автомобилей этой самой доступной «вазовского» семейства. Китайский кроссовер Haval Jolion поднялся с третьей позиции на вторую, реализовав 7,1 тыс. машин, и вновь стал наиболее популярной моделью в сегменте SUV.

Кроссовер Tenet T7, занимавший первое место среди моделей SUV в сентябре, по итогам октября опустился на третью строчку. Его продажи составили 6,3 тыс. автомобилей. Далее расположился Tenet T4L с результатом 6,1 тыс. машин. Пятерку лидеров замкнуло семейство LADA Vesta: за месяц было продано 5 тыс. автомобилей.

Шестое место занял внедорожник LADA Niva Travel, продажи которого составили 3,9 тыс. единиц. В список десяти самых востребованных моделей также вошли кроссовер Belgee X50+ — 3,8 тыс. шт., семейство LADA Iskra — 3,6 тыс. шт., внедорожник LADA Niva Legend — 3,4 тыс. шт. и кроссовер Haval M6 — 3 тыс. шт.

Итоги за 10 месяцев 2026 года

За десять месяцев 2026 года в России реализовали 1,1 млн новых легковых автомобилей. В отличие от октябрьской динамики, совокупный результат оказался выше показателя за аналогичный период 2025 года — рост составил 3,7%. Наиболее существенно продажи увеличились у Tenet — в 10,3 раза.

Снижение продаж за этот период отмечено у LADA и Belgee: на 0,9% и 3,1% соответственно. Реализация Geely сократилась на 13,3%, а Changan — на 14,4%. Среди моделей максимальный рост показала LADA Iskra, продажи которой увеличились в 37,6 раза. Самое значительное снижение зафиксировано у LADA Vesta — на 28,2%.

Ранее Минпромторг представил собственную статистику продаж новых транспортных средств в России за октябрь и десять месяцев 2026 года. Согласно данным ведомства, по сравнению с сентябрем рынок вырос, однако в годовом выражении показал снижение.

До этого аналитик Сергей Целиков сообщил об увеличении продаж новых легковых автомобилей в России на 44-й неделе года. При этом относительно аналогичного периода прошлого года рынок сократился.

Автор: Иван Бахарев