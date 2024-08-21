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Самые "опасные" автозапчасти: больше всего контрафакта

Российские автосервисы столкнулись с ростом количества контрафактных запчастей, что привело к увеличению числа клиентов, обращающихся за дорогостоящим ремонтом. Согласно данным агентства Gruzdev Analyze, число обращений увеличилось на 49%.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
21.08.2024, 08:42·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Российские автосервисы столкнулись с ростом количества контрафактных запчастей, что привело к увеличению числа клиентов, обращающихся за дорогостоящим ремонтом. Согласно данным агентства Gruzdev Analyze, число обращений увеличилось на 49%.

«Более тысячи станций техобслуживания в 27 городах были опрошены в июне. Более 37% из них сообщили о столкновениях с контрафактом в текущем году», — отметили аналитики Gruzdev Analyze.

Наиболее подделываемыми товарами оказались масла и другие виды топлива — так ответили 54% опрошенных автосервисов. В прошлом году только треть сервисных центров (31%) жаловалась на качество технических жидкостей.

Фильтры заняли второе место среди подделок — 35% в 2024 году против 15% годом ранее. Доля поддельных свечей зажигания увеличилась с 23% до 33%. А объем фальшивых деталей подвески и управления рулевым механизмом возрос с 14% до 19%.

«Мошенники также успешно создают поддельные электронные системы защиты, такие как голографические изображения, поддельные канистры и упаковки», — сообщил генеральный директор Gruzdev Analyze Александр Груздев.

Это привело к резкому увеличению количества дорогостоящих ремонтов. По информации сети автосервисов Fit Service, которая также принимала участие в сборе статистики, за первые семь месяцев 2024 года количество заказов на ремонт в диапазоне от 50 000 до 100 000 рублей увеличилось на 49% по сравнению с прошлым годом.

Ранее «Автоновости дня» рассказывали об оригинальном способе экономии на автозапчастях. Более подробно об этом рассказал специалист Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха Александр Ваганов.

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