Названы самые выносливые гибриды и электромобили: какие модели способны проехать более 400 тысяч км

Аналитики iSeeCars подготовили рейтинг гибридов и электромобилей, которые с наибольшей вероятностью способны пройти не менее 250 тыс. миль (порядка 400 тыс. км). В среднем для автомобилей этой категории показатель составил 8,2%, тогда как у лидера он достиг 28,9%.

Рейтинг возглавил Lexus RX Hybrid. По оценке исследователей, вероятность достижения пробега 400 тыс. км у этой модели составляет 28,9% — в 3,5 раза больше среднего показателя категории. На второй позиции находится Toyota Highlander Hybrid с результатом 20,7%, что в 2,5 раза выше среднего значения.

Третье место занял среднеразмерный седан Honda Accord Hybrid. Его показатель составил 18,5%, или в 2,3 раза больше среднего результата. Toyota Avalon Hybrid расположилась на четвёртой строчке с вероятностью 17,4%, превысившей среднее значение в 2,1 раза.

Пятыми стали Toyota Prius и Toyota Camry Hybrid. Для обеих моделей исследователи указали одинаковый результат — 11,5%, что в 1,4 раза выше среднего показателя категории.

Начиная с седьмого места значения опускаются ниже среднего уровня 8,2%. У Toyota RAV4 Hybrid вероятность достижения указанного пробега составила 5,9%, а у Lexus ES Hybrid — 5,1%. Следующие три позиции заняли электромобили, по которым iSeeCars располагал достаточным объёмом данных для включения в исследование.

Среди электромобилей лучший результат показала Tesla Model X. Она заняла девятое место в общем рейтинге с вероятностью достижения 400 тыс. км в 3,6%. Tesla Model S оказалась следующей с показателем 3,1%. Оба результата оказались значительно ниже среднего значения, рассчитанного для гибридов.

Ford Escape Hybrid занял 11-е место. Его вероятность преодолеть 400 тыс. км оценили в 0,7%. На 12-й строчке расположилась Hyundai Sonata Hybrid с результатом 0,3%. Рейтинг замкнул Nissan Leaf: согласно расчётам iSeeCars, его показатель составил 0,0%.

В iSeeCars указали, что высокая топливная экономичность гибридов уменьшает расходы на эксплуатацию. По мнению аналитиков, это может побуждать владельцев чаще пользоваться такими автомобилями. Кроме того, результаты исследования рассматриваются как показатель надёжности и долговечности этих моделей.

Исследование iSeeCars основано на данных более чем о 395 млн автомобилей. Указанные в рейтинге проценты не отражают долю машин, которые уже проехали 250 тыс. миль. Они показывают рассчитанную аналитиками вероятность того, что конкретная модель сможет достичь такого пробега.

Ранее аналитики оценили затраты на обслуживание популярных электромобилей и гибридов в России. В компании связали различия с особенностями конструкции автомобилей, оснащённых разными типами силовых установок.

Автор: Андрей Сундуков