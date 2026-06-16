Определены семиместные автомобили с самой низкой надежностью: «Они ломаются чаще других»

В обзоре рассматриваются три семиместных кроссовера:

Эксперты издания WhatCar совместно со страховой компанией MotorEasy проанализировали опыт эксплуатации и уровень надежности трех популярных семиместных автомобилей, произведённых начиная с 2015 года. Результаты исследования были получены на основе мнений нескольких тысяч британских автомобилистов.

Audi Q7

Фото: Автоновости Дня

Немецкий кроссовер Audi Q7, выпускаемый с 2015 года, показал результат в 78,6% по уровню надежности. Практически каждому второму владельцу — 47% респондентов — за последние два года пришлось столкнуться с различными неисправностями. Наиболее часто проблемы возникали с электроникой, двигателем, системой выпуска и мультимедийными устройствами.

Более половины ремонтных работ (56%) занимали от одного дня до недели, при этом 44% автомобилей оставались в сервисе дольше семи дней. Дилерский центр покрывал расходы на восстановление половины машин, в то время как 29% автомобилистов пришлось заплатить за ремонт сумму, превышающую 1500 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 144,3 тысячи рублей по текущему курсу.

Land Rover Discovery Sport

Фото: Автоновости Дня

На второй строке рейтинга оказался Land Rover Discovery Sport, который был представлен на рынке в 2014 году. Его обладатели оценили надежность модели в 81,8%. Около 42% владельцев столкнулись с хотя бы одной поломкой за рассмотренный период, а 39% машин простаивали на ремонте более недели.

В подавляющем большинстве случаев (87%) ремонтные работы оплачивал производитель, однако 8% водителей были вынуждены самостоятельно покрывать расходы в размере свыше 1500 фунтов. Основные неисправности обнаруживались в кузове, двигателе, электронике и гибридной аккумуляторной батарее.

Seat Tarraco

Фото: Автоновости Дня

Следующей в списке стала модель Seat Tarraco, выпускавшаяся в период с 2018 по 2024 годы и построенная на той же платформе, что и Skoda Kodiaq и Volkswagen Tayron. Надежность этого кроссовера оценили в 84,9%. Наиболее частые нарекания пришлись на работу информационно-развлекательной системы и электрооборудование двигателя.

Производитель оплатил ремонт для 80% случаев, а остальным владельцам пришлось потратить на восстановление от 100 до 200 фунтов (от 9,7 до 19,2 тысячи рублей).

Согласно итогам исследования, рейтинг самых ненадежных семиместных автомобилей:

Audi Q7 (2015 г. — н.в.) — 78,6% Land Rover Discovery Sport (2014 г. — н.в.) — 81,8% Seat Tarraco (2018 — 2024 г.в.) — 84,9% Land Rover Discovery (2014 г. — н.в.) — 84,9%

Журналисты также отмечают, что весной 2026 года один из российских дилеров составил собственный перечень наиболее частых поломок, с которыми сталкивались владельцы автомобилей в России.

Автор материала: Алина Олешко