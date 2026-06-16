Эксперты определили топ-10 самых надёжных премиальных автомобилей, которые ломаются реже других

Авторитетный портал WhatCar и представители страховой компании MotorEasy опубликовали рейтинг самых надежных премиальных автомобилей на британском рынке. В опросе приняли участие несколько тысяч владельцев, чьи отзывы позволили определить лидеров среди моделей сегмента.

Победителем рейтинга стал японский кроссовер Lexus RX четвертого поколения, производившийся с 2016 по 2022 год. Эксперты отмечают высокий показатель надежности модели — 97,9%. За последние два года лишь 7% владельцев отметили случаи поломок, при этом все неисправности устранялись производителем за свой счет и в короткие сроки — в большинстве случаев ремонт занимал не более одного дня. По мнению респондентов, самым уязвимым элементом Lexus RX оказался кузов, а также системы кондиционирования и отдельные компоненты электроники, не связанные с двигателем.

Второе место рейтинга занял BMW X5 актуального поколения, оснащённый бензиновыми и плагин-гибридными агрегатами. Уровень надежности этой модели составляет 96,2%. Проблемы с автомобилем отметили лишь 14% владельцев бензиновых и гибридных версий, в то время как среди владельцев дизельных X5 доля обращений с неисправностями оказалась существенно выше — 40%. Более половины случаев (57%) ремонта устранялись за один день или быстрее, все работы полностью оплачивались производителем. Чаще всего проблемы отмечались в работе двигателя, трансмиссии, выхлопной системы и отдельных элементов кузова.

Тройку лидеров замыкает Range Rover Sport, выпускавшийся в период с 2014 по 2022 год. Модель набрала 94,4% по показателю надежности, а 28% владельцев сообщали о неисправностях. Впрочем, в 79% случаев ремонт требовал менее суток и полностью покрывался компанией Land Rover.

Десятка самых надежных премиальных автомобилей по версии WhatCar:

Lexus RX (2016 — 2022 г. в.) — надежность 97,9%; BMW X5 с бензиновым и плагин-гибридным двигателем (2018 г. в. — н.в.) — надежность 96,2%; Range Rover Sport (2014 — 2022 г. в.) — надежность 94,9%; Land Rover Defender (2020 г. в. — н.в.) — надежность 94,6%; Range Rover Sport (2022 г. в. – н.в.) — надежность 94,2%; Range Rover (2013 — 2022 г. в.) — надежность 94,1%; Volvo XC90 (2015 г. в. – н.в.) — надежность 90,9%; BMW X5 с дизельным двигателем (2018 г. в. – н.в.) — надежность 87,2%; Mercedes EQC (2019 — 2024 г. в.) — надежность 86,5%; Jaguar I-Pace (2018 — 2024 г. в.) — надежность 86%.

Специалисты WhatCar также составили список самых ненадежных кроссоверов. В него были включены десять моделей, чаще других сталкивающихся с неисправностями.

Автор: Алина Олешко