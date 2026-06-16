Эксперты определили 5 самых надежных моделей Lexus, которые практически не ломаются

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Премиальный бренд Lexus, входящий в состав Toyota, вновь подтвердил свою репутацию производителя особо надежных автомобилей. По результатам свежего исследования портала TopSpeed, ряд моделей японской марки заняли лидирующие позиции в списке самых надежных машин на рынке.

Lexus IS

Фото: Автоновости Дня

Абсолютным лидером рейтинга стал седан Lexus IS 2026 года. По данным J. D. Power, автомобиль набрал 91 балл из 100 возможных по уровню надежности. Владельцы тратят на обслуживание этой модели в среднем 540 долларов ежегодно, что эквивалентно 38,8 тыс. рублей.

Lexus ES

Фото: Автоновости Дня

Второе место получил Lexus ES восьмого поколения 2025 модельного года. Его рейтинг надежности составил 89 баллов из 100, а средние годовые расходы на техническое обслуживание — 468 долларов, или 33,6 тыс. рублей.

Создатели этого седана ориентировались, прежде всего, на комфорт, лаконичный дизайн и простую эксплуатацию. Как считают эксперты TopSpeed, несмотря на менее выраженную динамику по сравнению с некоторыми конкурентами, Lexus ES ценится за долговечность и удобство за счет проверенной платформы и конструктивной простоты.

Lexus NX

Фото: Автоновости Дня

Третью строчку рейтинга занимает компактный кроссовер Lexus NX 2026 года. Он отличился показателем надежности в 85 из 100 баллов. Помимо яркого дизайна и широкого выбора силовых агрегатов, включая гибриды, эта модель требует в среднем 690 долларов на обслуживание в год, что примерно составляет 49,6 тыс. рублей.

Lexus RX

Фото: Автоновости Дня

Сразу после Lexus NX располагается более крупный кроссовер Lexus RX 2026 года, который удостоился 82 баллов из 100 по рейтингу надежности. Среднегодовые затраты на обслуживание этой модели оцениваются в 550 долларов или 39,5 тыс. рублей. Несмотря на новые черты дизайна, салон Lexus RX по-прежнему сохраняет максимальный комфорт для водителя и пассажиров.

Lexus TX

Фото: Автоновости Дня

Завершает пятерку самых надежных моделей Lexus полноразмерный трехрядный кроссовер Lexus TX. Эта новинка предлагается как с традиционным двигателем внутреннего сгорания, так и в гибридном исполнении. Согласно оценке специалистов J. D. Power, Lexus TX получил 80 баллов из 100 возможных.

Стоит отметить, что ранее марка Lexus уже признавалась самой надежной среди автомобилей с пробегом по версии экспертов Consumer Reports. Toyota также фигурирует в числе лидеров сегмента новых автомобилей по итогам другого исследования.

Материал подготовила: Алина Олешко