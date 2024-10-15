Список из шести моделей самых надежных дизельных автомобилей в мире.

Надежность - это то, на что обращают внимание при выборе автомобиля. Журнал "What Car?" решил выяснить, какие дизельные машины на рынке в 2024 году считаются самыми надежными.

На первых двух местах оказались кроссоверы Volvo XC40 и XC60 версий до 2017 года выпуска, чья надежность оценена соответственно в 99,3% и 96,2%. Владельцы этих автомобилей почти не сталкиваются с проблемами, а если что-то случается, то дилеры оперативно исправляют ситуацию в рамках гарантии.

На третьем месте оказался британский кроссовер Jaguar F-Pace. Дизельные модели, выпущенные с 2016 года, показали хорошие результаты. Хотя 24% из них проводили в сервисе более недели, общий показатель по надежности составил 95,4%.

Четвертое место занял Audi Q7 из Германии с результатом 95,2%. Каждый десятый владелец машины указал на проблемы с двигателем, однако большинство проблем решались оперативно и обходились дешевле 750 фунтов.

В пятерку лидеров также вошел немецкий BMW X5 версий до 2018 года выпуска. Его надежность оценили на уровне 95%. Основная проблема, согласно владельцам, заключалась в электронике, но, как правило, гарантийное обслуживание быстро устраняло неполадки. Также на этом списке фигурирует Mercedes-Benz GLC моделей от 2015 года со средней оценкой надежности в 94,8%.

Ранее журнал "Автоновости дня" опубликовал свой рейтинг лучших дизельных кроссоверов и внедорожников. В нем лидером был назван Chevrolet Tahoe.