Аналитики американского онлайн-сервиса iSeeCars подготовили рейтинг автомобилей, наиболее способных достичь пробега 250 тыс. миль, или примерно 400 тыс. км. Первые четыре позиции заняли японские бренды Toyota, Lexus, Honda и Acura. Средний результат среди всех 33 марок составил 5,4%.

На первом месте оказалась Toyota: вероятность преодолеть указанный пробег у её автомобилей оценивается в 19,7%. Согласно расчетам исследователей, этот показатель в 3,7 раза выше среднего по отрасли. Вторую строчку занял Lexus с результатом 14,4%.

Honda расположилась на третьей позиции. Вероятность того, что её автомобили достигнут пробега в 400 тыс. км, составила 13,3%. Четвертое место досталось Acura — 9,5%, что в 1,8 раза превышает средний показатель. Среди неяпонских марок лучше всего выступила американская GMC, замкнувшая первую «пятёрку» с результатом 5,8%.

Показатель выше среднего по отрасли продемонстрировали только пять из 33 марок. За GMC следом идет Mazda с вероятностью 5,3%. У остальных участников рейтинга оценка оказалась ниже 5%.

В категории массовых марок средняя вероятность преодолеть отметку в 400 тыс. км составила 5,8%. Для премиальных брендов этот показатель оказался ниже и достиг 3,4%. Toyota и Honda возглавили массовый сегмент, превысив его средний уровень в 3,4 и 2,3 раза соответственно. GMC заняла в этой категории третье место: её результат совпал со средним и составил 5,8%.

Рейтинг массовых марок по оцененной вероятности проехать не менее 400 тыс. км выглядит следующим образом:

Toyota — 19,7%; Honda — 13,3%; GMC — 5,8%; Mazda — 5,3%; Ram — 4,2%; Ford — 4,1%; Chevrolet — 3,6%; Nissan — 3,4%; Subaru — 2,8%; Dodge — 1,7%; Volkswagen — 1,5%; Jeep — 1,2%; Kia — 0,8%; Mitsubishi — 0,8%; Hyundai — 0,8%; Chrysler — 0,7%; Fiat — 0,2%; Mini — 0,0%.

В рамках исследования специалисты iSeeCars изучили сведения более чем о 395 млн автомобилей. Для каждой машины определяли средние показания одометра по каждому году выпуска. На основании этих данных эксперты разработали модель, оценивающую вероятность достижения автомобилем различных пороговых значений пробега.

Расчеты проводились отдельно для каждой модели и поколения, после чего показатели усредняли по всей линейке соответствующей марки. При этом учитывалась распространенность моделей на дорогах. В частности, из исследования исключили фургоны тяжелого класса (heavy-duty), а также автомобили, по которым оказалось недостаточно данных.

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