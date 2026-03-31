Составлен рейтинг самых надежных бизнес-седанов: в десятке нет Toyota

Британский портал WhatCar совместно со страховой компанией MotorEasy провел крупное исследование и опубликовал рейтинг наиболее надежных автомобилей бизнес-класса. В опросе приняли участие несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, позволивших выявить модели, которые реже других сталкиваются с необходимостью ремонта, а также оценить время, необходимое для восстановления.

Alfa Romeo Giulia возглавила список, демонстрируя уровень надежности в 98,2%. Седан, выпуск которого начался в 2016 году, получил высокую оценку благодаря тому, что только 4% владельцев столкнулись с поломками за последние два года. Все неисправности были устранены бесплатно.

Среди проблем, отмеченных собственниками Alfa Romeo Giulia, фигурируют неисправности электроники, не связанные с двигателем, а также вопросы по тормозной системе и элементам кузова или отделки салона. Почти в половине случаев расходы времени на ремонт составляли от одного дня до недели, однако примерно четверть автомобилей находились в сервисе несколько дольше.

Второе место по надежности в данном рейтинге занял седан BMW 3-Series седьмого поколения с бензиновым двигателем. Показатель надежности этой модели зафиксирован на уровне 98%. Лишь 6% опрошенных владельцев отметили неисправности. Для плагин-гибридных и дизельных версий эта доля оказалась выше — соответственно 26% и 27%.

Основные трудности бензиновой 3-Series связаны с 12-вольтовой батареей, электроникой, двигателем, подвеской и элементами интерьера. Несмотря на это, большинство ремонтных работ занимали от одного дня до недели, при этом владельцам не приходилось оплачивать услуги сервиса.

Третью позицию занял Skoda Superb, выпускавшийся в период с 2015 по 2024 год. Особенно хорошо себя показала дизельная версия лифтбека, которая продемонстрировала 98% надежности. Проблемы у 18% респондентов сводились к выхлопной системе и 12-вольтовой батарее.

После возникновения неисправностей 67% автомобилей были отремонтированы за сутки или быстрее, в оставшихся случаях починка длилась не более недели. Стоит отметить, что все расходы на проведение работ взяла на себя компания Skoda.

Топ-10 наиболее надежных автомобилей бизнес-класса по версии исследования:

Alfa Romeo Giulia (2016 — н.в.) BMW 3-Series с бензиновым двигателем (2019 — н.в.) Skoda Superb (2015—2024) Mercedes-Benz E-Class (2016—2024) BMW 5-Series с бензиновым мотором (2017—2023) Hyundai Ioniq 6 (2022 — н.в.) Jaguar XE (2015—2024) Jaguar XF (2015—2024) Volkswagen Passat (2015—2022) BMW 3-Series с дизельным мотором (2019—2024)

Особое внимание привлекает тот факт, что в первую десятку рейтинга не попали автомобили бренда Toyota, который давно воспринимается как эталон надежности в автопроме и традиционно занимает лидирующие позиции в подобных списках.

Напомним, ранее портал «Автоновости дня» информировал о свежих данных рейтинга лучших кроссоверов и внедорожников на 2026 год, подготовленного экспертами Consumer Reports. Список включает пять моделей, которые рекомендованы к покупке.

Автор: Алина Олешко