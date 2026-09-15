Названы самые долговечные автомобили: какие модели с наибольшей вероятностью проедут 400 тыс. км

Компания iSeeCars представила рейтинг автомобилей, которые с наибольшей вероятностью способны преодолеть не менее 400 тыс. км (250 тыс. миль). Исследование охватило более 395 млн машин. Для среднестатистического автомобиля вероятность достичь такого пробега оценили всего в 5,4%.

Лидером рейтинга стал рамный полноразмерный внедорожник Toyota Sequoia. Вероятность его пробега не менее 400 тыс. км составила 42,3%, что в 7,9 раза превышает средний показатель. Второе место занял флагманский седан Lexus LS с результатом 38,8%, а третьим стал ещё один рамный внедорожник — Toyota 4Runner, набравший 33,1%.

Следом расположились гибридная версия премиального кроссовера Lexus RX, пикап Toyota Tundra и среднеразмерный пикап Toyota Tacoma. Их показатели составили 28,9, 28,2 и 25% соответственно.

Фото: Автоновости Дня

Седьмую позицию занял рамный внедорожник Lexus GX с вероятностью 23,3%. Далее в списке идут Toyota Avalon с показателем 23,2% и гибридный кроссовер Toyota Highlander Hybrid — 20,7%. Первую десятку замыкает гибридный седан Honda Accord Hybrid, результат которого составил 18,5%.

На 11–13-й строчках оказались компактный кроссовер Honda HR-V, Lexus IS и Toyota Avalon Hybrid. Их показатели составили 17,6, 17,5 и 17,4% соответственно.

Рамный внедорожник Mercedes-Benz G-Class занял 14-е место с результатом 17,3%. За ним расположились Honda Civic — 15%, трехрядный кроссовер Honda Pilot — 14,3%, пикап Honda Ridgeline — 13,7%, Honda Civic в кузове хетчбэк — 13,2%, премиальный кроссовер Acura MDX — 13,1% и Lexus RX в негибридной версии — 12,8%.

Места с 21-го по 24-е заняли кроссовер Honda CR-V с результатом 12,7%, компактный седан Acura ILX — 12,4%, Toyota Highlander — 12,3% и полноразмерный внедорожник Chevrolet Suburban — 11,6%.

Гибриды Toyota Prius и Toyota Camry Hybrid разделили 25-е и 26-е места, показав одинаковый результат — 11,5%. На 27-й позиции оказался минивэн Honda Odyssey с показателем 10,7%. Почти все 27 участников рейтинга имеют как минимум вдвое больше шансов достичь пробега 400 тыс. км по сравнению со среднестатистическим автомобилем.

В iSeeCars отдельно отметили «высокую концентрацию» в рейтинге моделей четырёх марок. Toyota, Lexus, Honda и Acura заняли 25 из 27 позиций. Единственными представителями других брендов стали Mercedes-Benz G-Class и Chevrolet Suburban. Тяжелые пикапы категории heavy-duty в общий рейтинг не включались.

Ранее iSeeCars представила рейтинг марок, автомобили которых чаще других способны преодолеть отметку в 400 тыс. километров.

Автор: Андрей Сундуков

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