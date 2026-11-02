Названы самые безопасные семейные автомобили: какие иномарки показали лучшие результаты в краш-тестах

Директор по продажам компании «Панавто» Дмитрий Зазулин перечислил семейные автомобили, получившие наиболее высокие оценки в независимых испытаниях. В разговоре с «Газетой.Ru» он также посоветовал учитывать число детей и предполагаемые условия эксплуатации.

По оценке эксперта, в число семейных моделей с лучшими результатами вошли Mercedes-Benz E-Class и Mercedes-Benz GLC. Кроме того, он отметил китайские автомобили Zeekr 001, Deepal S09 и Hongqi HS7.

Для семей с большим количеством детей Зазулин выделил семиместный минивэн Voyah Dream. По его словам, крепления для детских кресел в этой модели есть на втором и третьем рядах.

При выборе семейного автомобиля специалист рекомендует в первую очередь изучать результаты краш-тестов. Основными ориентирами он назвал испытания, проводимые по европейским стандартам Euro NCAP и американским IIHS/Top Safety Pick+.

Зазулин отметил, что с 2026 года Euro NCAP оценивает четыре направления: безопасное управление, предотвращение ДТП, защиту при столкновении и безопасность после аварии. Семьям с детьми эксперт советует уделять особое внимание прочности кузова, а также нагрузкам на голову и шею.

Еще одним важным критерием представитель «Панавто» считает наличие систем помощи водителю. В частности, он упомянул автоматическое торможение, контроль слепых зон, удержание в полосе и мониторинг водителя.

Как пояснил специалист, американский рейтинг IIHS также оценивает риск опрокидывания автомобиля. В ходе испытаний проверяют прочность кузова, уровень защиты пассажиров, качество фар и удобство использования креплений для детских кресел.

Ранее на российском рынке начал продаваться семейный кроссовер Toyota Grand Highlander с трехрядным салоном. Как сообщали «Автоновости дня», одна из доступных для новой модели комплектаций включает системы предотвращения столкновений, мониторинга слепых зон и удержания в полосе.

Автор: Иван Бахарев