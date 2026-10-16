Названы пять самых распространённых «осенних» ошибок, которые совершают российские водители

Осенью водители нередко продолжают придерживаться «летнего» стиля вождения, не принимая во внимание быстро меняющиеся дорожные условия. Об этом «Ленте.ру» рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Карапетова, которая назвала пять типичных ошибок автомобилистов.

Эксперт отметила, что дождь, опавшая листва, туман, ранние сумерки и первые заморозки требуют от водителей изменить привычную манеру езды. Однако многие автомобилисты по-прежнему не уменьшают скорость и не увеличивают дистанцию.

Как пояснила Карапетова, на мокрой дороге шины теряют часть сцепления с покрытием, а тормозной путь увеличивается. Из-за этого водитель может не успеть остановиться перед пешеходом или автомобилем, который резко затормозил.

Еще одной распространенной ошибкой Карапетова назвала недооценку луж и колеи. При движении на высокой скорости между шиной и дорогой способен образоваться водяной клин. Такое явление называется аквапланированием и может привести к частичной или полной потере сцепления автомобиля с покрытием.

Опасными эксперт считает и резкие манёвры. На мокрой листве, загрязненном асфальте или наледи занос способен спровоцировать даже обычное движение рулём. Наибольшую опасность, по словам Карапетовой, представляют резкие перестроения и торможение в повороте.

Еще одной проблемой становится несвоевременная подготовка автомобиля к осеннему сезону. Риск повышают изношенные шины, неисправные стеклоочистители, недостаток жидкости в бачке омывателя и неполадки со световыми приборами. Кроме того, в дождь и сумерки водители зачастую сохраняют прежнюю скорость, несмотря на ухудшение видимости.

«В сумерках и во время дождя пешеходов, велосипедистов и препятствия на дороге заметить сложнее. При этом водители часто продолжают двигаться с прежней скоростью. Осенью особенно важно проверять не только состояние шин, но и глубину протектора, давление в колесах, работу фар, дворников и обогрева стекол. А при первых заморозках необходимо учитывать, что мосты, эстакады и затененные участки дороги могут покрываться льдом раньше остальных участков», — подчеркнула Ирина Карапетова.

Основным правилом осеннего вождения Карапетова назвала плавность и заблаговременность действий. Она рекомендовала начинать торможение до опасного участка, а не непосредственно перед ним, и сохранять достаточную дистанцию. Перестраиваться, по её словам, следует только после полной уверенности в безопасности манёвра.

Ранее другой эксперт рекомендовал в дождь снижать скорость по сравнению с обычной, а также плавно управлять рулём и педалями. Перед поездкой он посоветовал проверить состояние дорожного покрытия, силу осадков, давление в шинах и состояние резины.

Автор: Иван Бахарев