Пять самых надежных подержанных кроссоверов в России с ресурсом до 500 тыс. км

Руководитель компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамышев перечислил надежные и сравнительно недорогие кроссоверы с пробегом, представленные на российском рынке. По словам специалиста, некоторые из них способны проехать без серьезных неисправностей 300–400 тыс. км, а отдельные автомобили — до 500 тыс. км.

В список эксперта вошли Hyundai Creta обоих поколений. Ресурс этих кроссоверов он оценил в 300–400 тыс. км вне зависимости от выбранной версии: с двигателем объемом 1,6 или 2,0 литра, а также с механической или автоматической коробкой передач. Кроме того, Мамышев рекомендовал обратить внимание на Renault Kaptur и Duster.

«Правда, у Creta возможны задиры в двигателе — это обязательно нужно перепроверять. Тем, кто обслуживает машину раз в 15 тыс. километров, проблем не избежать, а те, кто делает промежуточное ТО каждые 7–8 тыс., спокойно ездят и до 500 тыс. километров», — рассказал Рушан Мамышев «Газете.Ru».

Среди японских моделей специалист отметил Toyota RAV4 начиная с 2013 года. Речь идет о версиях с моторами объёмом 2,0 и 2,5 литра. Как пояснил Мамышев, такие автомобили при любом сочетании двигателя и коробки передач, включая вариатор, способны преодолеть не менее 300–400 тыс. км.

Аналогичный ресурс эксперт приписал Mazda CX-5 первого поколения, выпускавшейся с 2013 по 2017 год. По его оценке, это касается как дорестайлинговых, так и обновлённых автомобилей. При этом у Toyota после достижения пробега 300 тыс. км может потребоваться ремонт вариатора.

При подборе бюджетного кроссовера с большим пробегом Мамышев посоветовал отдавать предпочтение проверенным атмосферным двигателям и простым коробкам передач. Перед покупкой, особенно при выборе корейского автомобиля, он рекомендовал обязательно провести диагностику.

Ранее Рушан Мамышев рассказал о самых проблемных китайских кроссоверах с пробегом на российском рынке. Эксперт указал на недостатки их кузовов, двигателей и других узлов.

Автор: Иван Бахарев