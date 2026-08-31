В топ-5 автомобилей с наибольшей долей «тотальных» ДТП вошли два «китайца»

Voyah Free и Geely Atlas стали лидерами по частоте страховых случаев по каско, после которых ремонт автомобилей признавали экономически нецелесообразным. На долю этих моделей пришлось 1,18 и 0,69% подобных инцидентов соответственно. Такие данные привела «АльфаСтрахование» по итогам исследования.

Страховая компания представила результаты 28 августа. В исследование вошли только автомобили, по которым в «АльфаСтраховании» оформлено не менее тысячи полисов каско.

Наибольшую частоту аварий, завершившихся признанием полной гибели автомобиля, зафиксировали у премиального кроссовера Voyah Free — 1,18%. Второе место занял Geely Atlas, показатель которого составил 0,69%.

Третью позицию поделили Skoda Kodiaq и Volvo XC60. У каждой из этих моделей доля таких страховых случаев достигла 0,61%. Вслед за ними расположилась Mazda CX-5 с результатом 0,59%.

«Высокая частота полной гибели не означает, что конкретная модель чаще других попадает в ДТП. Здесь важна стоимость последствий аварии. Современные автомобили насыщены дорогостоящей электроникой: камеры, радары и датчики встроены в оптику, бамперы, зеркала и другие элементы. Поэтому после дефектовки даже не самое тяжелое повреждение может потребовать ремонта на значительную сумму», — уточнил директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахования» Илья Григорьев.

По словам эксперта, на стоимость восстановления автомобиля после ДТП также воздействуют цены на детали, их доступность и сложность ремонтных работ. Поэтому машина может оставаться технически пригодной для ремонта, однако ее восстановление становится экономически нецелесообразным, пояснил представитель страховой компании.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Козероги и Раки чаще других знаков зодиака обращались в страховую компанию после ДТП по ОСАГО. Их доли составили 9% и 8,9% соответственно.

До этого эксперты «Росгосстраха» определили наиболее уязвимые детали легковых автомобилей, которые чаще повреждаются в ДТП. Согласно тому же исследованию, в каждой шестой аварии повреждение получает только один элемент автомобиля. В отдельных случаях такой страховой случай по договору полного каско можно оформить без справок из ГИБДД.

Автор: Иван Бахарев

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