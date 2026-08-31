Названы 6 популярных кроссоверов, чувствительных к качеству бензина

Эксперты «Авто.ру» назвали шесть популярных кроссоверов, бензиновые моторы которых отличаются повышенной чувствительностью к низкому октановому числу и примесям в топливе. В список вошли Kia Seltos, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Exeed TXL и Mazda CX-5.

Авторы исследования отмечают, что использование некачественного бензина может привести к проблемам даже при относительно небольшом пробеге. Для большинства представленных моделей серьезный ремонт может потребоваться примерно к 100 тыс. километров. Исключением стала Mazda CX-5, двигатель которой в среднем служит до 120 тыс. километров.

Фото: Автоновости Дня

Первым в перечне оказался Kia Seltos 2019–2025 годов выпуска с 1,6-литровым турбомотором G4FJ семейства Gamma мощностью 177 л. с. Благодаря непосредственному впрыску автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за девять секунд. При этом силовой агрегат предъявляет высокие требования к качеству бензина.

Применение топлива с низким октановым числом увеличивает вероятность детонации. В результате могут разрушаться или прогорать тонкостенные поршни. Неисправности также затрагивают топливную систему: на распылителях форсунок высокого давления появляются отложения, ухудшающие распыл и процесс смесеобразования.

Фото: Автоновости Дня

На втором месте находится Volkswagen Tiguan первого поколения 2007–2016 годов, оснащенный турбированным двигателем 1.4 TSI семейства EA111. Наиболее уязвимыми считаются версии с двумя нагнетателями — механическим компрессором и турбиной. Высокие температура и давление в камере сгорания практически не оставляют мотору запаса прочности при использовании плохого топлива.

Возникающая детонация способна повредить перемычки между поршневыми кольцами.

Фото: Автоновости Дня

К качеству бензина следует внимательно относиться и владельцам Hyundai Tucson TL 2018–2020 годов с 2,4-литровым атмосферным двигателем G4KJ мощностью 184 л. с. Непосредственный впрыск сделал этот мотор более требовательным к обслуживанию и топливу по сравнению с базовым двухлитровым агрегатом с распределённым впрыском.

В среднем серьезный ремонт двигателя Hyundai Tucson с таким мотором требуется после 100 тыс. километров.

Фото: Автоновости Дня

Четвертую позицию занял родственный Kia Sportage QL после рестайлинга, который выпускался в 2018—2020 годах и получил тот же двигатель 2.4 GDI. Для этой модели характерны аналогичные риски: детонация, ускоренный износ шатунных вкладышей, нагар и загрязнение форсунок.

Ориентировочный пробег до серьезного ремонта у Kia Sportage также составляет 100 тыс. км.

Пятое место досталось Exeed TXL W163 2019–2026 годов с 1,6-литровым турбомотором SQRF4J16 серии Acteco. В этой модификации двигатель развивает 186 л. с., а высокая степень форсировки повышает требования к характеристикам бензина.

При использовании топлива с низким октановым числом электроника уменьшает отдачу силового агрегата. Однако регулярные заправки таким бензином могут привести к повреждению поршней, а также залеганию или разрушению поршневых колец.

В список вошла и Mazda CX-5 второго поколения 2017–2026 годов с 2,0-литровым двигателем Skyactiv-G. Для стабильного сгорания смеси этому атмосферному мотору необходим бензин соответствующего качества, поскольку он имеет высокую степень сжатия.

Низкое октановое число и значительное количество примесей повышают вероятность перегрева, залегания поршневых колец и загрязнения топливного насоса с форсунками. Средний пробег Mazda CX-5 с таким двигателем до серьезного ремонта составляет 120 тыс. км.

Ранее эксперты назвали бензиновые и дизельные автомобили с пробегом, способные проехать по трассе на полном баке наибольшее расстояние. Специалисты «Авито Авто» проанализировали технические характеристики различных модификаций и подготовили два рейтинга.

Автор: Иван Бахарев

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