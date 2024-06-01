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Неожиданные предметы, которые стоит иметь в машине. Они могут спасти жизнь

Опытный водитель всегда готов к чрезвычайным ситуациям на дороге. Кроме стандартных принадлежностей, в багажнике машины часто можно найти и другие предметы, способные прийти на помощь. Об этом рассказал эксперт Motor.ru Асатур Бисембин.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
01.06.2024, 09:41·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Опытный водитель всегда готов к чрезвычайным ситуациям на дороге. Кроме стандартных принадлежностей, в багажнике машины часто можно найти и другие предметы, способные прийти на помощь. Об этом рассказал эксперт Motor.ru Асатур Бисембин.

По мнению Бисембина, одним из важных предметов, которые стоит всегда иметь при себе, является стеклобой с интегрированным стропорезом. Простое нажатие кнопки, и окно машины разбивается.

Кроме того, на случай чрезвычайных ситуаций, водителю необходимо запастись противопожарным полотном, способным выдержать высокие температуры, раскладной пилой, огнеупорными перчатками и изотермическими одеялами.

В арсенале специалиста также два огнетушителя по четыре килограмма, три знака аварийной остановки, медицинские жгуты для остановки кровотечений, несколько бутылок с водой, фонари, мультитул, портативное зарядное устройство, туристический свисток и аптечка для автомобиля.

В соответствии с требованиями Минздрава РФ в аптечке должны быть медицинские маски, перчатки, бинты, лейкопластырь, марлевые салфетки и инструмент для искусственного дыхания.

Ранее журнал «Автоновости дня» делился полезными советами по правильной очистке автомобиля от смолы и налета. Своими рекомендациями поделился совладелец автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев.

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