Названы 9 лучших полноприводных автомобилей с пробегом стоимостью менее 1,5 млн рублей

Сервис «Автокод» подготовил список полноприводных автомобилей, доступных на вторичном рынке менее чем за 1,5 млн рублей. В подборку вошли кроссоверы и внедорожники разных классов. Общее число объявлений, соответствующих условиям поиска, превысило 26 тысяч.

Для поездок по городу и за его пределами эксперты сервиса выделили Renault Duster. Полноприводный автомобиль 2017 года выпуска с 2,0-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач можно приобрести примерно за 1,36 млн рублей на «вторичке».

Семьям авторы рейтинга рекомендуют рассмотреть Nissan X-Trail второго поколения, отличающийся просторным салоном и вместительным багажником. В установленный бюджет укладываются полноприводные автомобили начала 2010-х годов. Например, X-Trail 2012 года с бензиновым мотором объемом 2,5 л и вариатором продается примерно за 1,28 млн рублей.

В список также вошел Toyota RAV4. По оценке сервиса, модель подходит для ежедневных поездок и путешествий. Среди автомобилей третьего поколения можно найти отдельные варианты стоимостью до 1,5 млн рублей. Так, полноприводный Toyota RAV4 2012 года с двухлитровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач стоит около 1,35 млн рублей.

Для семейных поездок эксперты также предложили рассмотреть корейские кроссоверы Hyundai ix35 и Kia Sportage. На рынке представлены их полноприводные версии с 2,0-литровыми бензиновыми двигателями и механическими или автоматическими коробками передач. Hyundai ix35 2013 года выпуска с пробегом около 132 тыс. км можно найти примерно за 1,36 млн рублей. Kia Sportage 2014 года с полным приводом и 2,0-литровым мотором предлагается приблизительно за 1,1 млн рублей.

В категории автомобилей для бездорожья сервис отметил LADA Niva Legend и LADA Niva Travel. Обе модели оснащены полным приводом, понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Трехдверная LADA Niva Legend 2023 года с двигателем объемом 1,7 литра и «механикой» стоит около 789 тыс. рублей. Более вместительную LADA Niva Travel 2025 года выпуска с небольшим пробегом можно приобрести примерно за 1,2–1,3 млн рублей.

Альтернативами в сервисе назвали Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander. Полноприводный Volkswagen Tiguan 2013 года с 2,0-литровым двигателем и автоматической коробкой передач продается примерно за 1,4 млн рублей. Mitsubishi Outlander 2012—2013 годов с полным приводом можно найти за 1,1-1,3 млн рублей, отметили эксперты.

Ранее один из крупнейших российских классифайдов представил рейтинг наиболее популярных у россиян автомобилей с пробегом стоимостью до 2 млн рублей. В него вошли, в частности, кроссоверы Kia Sportage и Toyota RAV4.

Автор: Иван Бахарев