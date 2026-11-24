Аналитик Сергей Целиков представил данные о продажах новых электромобилей и подключаемых гибридов в России за первые три недели ноября. В обоих сегментах лидируют китайские кроссоверы, один из которых попадает на российский рынок по параллельному импорту.

Среди подключаемых гибридов уверенное первое место занимает кроссовер Geely EX5 EM-R. Модель относится к среднеразмерным автомобилям и оснащена последовательной гибридной силовой установкой: бензиновый двигатель вырабатывает электроэнергию, а движение обеспечивается электромотором.

Лидером рынка полностью электрических автомобилей по-прежнему остаётся Changan Qiyuan (Nevo) Q05. Этот компактный кроссовер, в отличие от Geely EX5 EM-R, поставляется в Россию по параллельному импорту.

Согласно данным Целикова, с 2 по 22 ноября в России реализовали 2330 новых электромобилей и 6087 подключаемых гибридов. Доля электромобилей составила 3% продаж новых легковых автомобилей, а гибридов — 7,7%.

В октябре соотношение продаж этих двух категорий было сопоставимым. Впервые совокупная доля электромобилей и подключаемых гибридов превысила 10% в сентябре. По словам автоэксперта, уже третий месяц показатель сохраняется в диапазоне 10,5–10,7%, несмотря на временную приостановку государственных программ поддержки.

Ранее аналитики сообщали, что по итогам десяти месяцев средняя стоимость новых электромобилей и гибридов в России снизилась. Одновременно спрос на автомобили этих типов увеличился.