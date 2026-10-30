Стали известны лидеры онлайн-продаж новых и подержанных автомобилей в России: «Гранта» не заняла первое место

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Аналитики экосистемы «Сбера» для автолюбителей определили лидеров онлайн-продаж автомобилей за январь—сентябрь 2026 года. В сегменте новых машин первое место занял китайский кроссовер Jetour Dashing, а среди автомобилей с пробегом лидером стал Kia Rio. Об этом «Автоновостям дня» сообщили в пресс-службе «СберАвто».

Самые продаваемые новые автомобили

Медианный чек при покупке нового автомобиля через «СберАвто» онлайн за три квартала составил 2,3 млн рублей. В третьем квартале текущего года показатель увеличился до 2,4 млн рублей.

Рейтинг новых автомобилей возглавил Jetour Dashing с медианным чеком 2,1 млн рублей. Вторую позицию занял другой китайский кроссовер — Jetour X70 Plus, который в среднем продавался за 2,3 млн рублей. Третье место досталось LADA Granta с медианным чеком 1,1 млн рублей.

На четвёртой строчке оказался Solaris HC. Его показатель составил 2,9 млн рублей. Далее расположились Jetour T1 и Jetour T2 с медианными чеками 3,7 млн и 3,8 млн рублей соответственно. Седьмое место занял Soueast S06, средняя сумма покупки которого составила 2,4 млн рублей.

В ТОП-10 наиболее продаваемых онлайн новых автомобилей также вошли LADA Niva с показателем 1,2 млн рублей, LADA Vesta с медианным чеком 1,8 млн рублей и Tenet T7 — 2,6 млн рублей. В третьем квартале в «десятку» лидеров впервые попали Jetour X70 Plus и Soueast S06.

Чаще всего новые автомобили через «СберАвто» онлайн приобретали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края и Нижегородской области.

Самые продаваемые автомобили с пробегом

За девять месяцев общий медианный чек в сегменте онлайн-продаж автомобилей с пробегом составил 940 тыс. рублей. Лидер менялся по итогам каждого квартала: с января по март первое место занимала LADA Granta, с апреля по июнь — Kia Rio, а с июля по сентябрь — Hyundai Solaris.

По итогам девяти месяцев рейтинг возглавил Kia Rio с медианным чеком 870 тыс. рублей. Вторую позицию занял Hyundai Solaris с показателем 800 тыс. рублей. Тройку лидеров замкнула LADA Granta, медианный чек которой составил 580 тыс. рублей.

Четвёртое место досталось Ford Focus со средним чеком 590 тыс. рублей. Пятым стал Volkswagen Polo с показателем 760 тыс. рублей. LADA Vesta и Skoda Octavia заняли шестую и седьмую позиции соответственно, а медианный чек покупки каждой модели составил 900 тыс. рублей.

На восьмой строчке расположилась Toyota Camry с показателем 1,45 млн рублей. Далее в рейтинге оказались Kia Ceed и Mazda 3 с медианными чеками 825 тыс. и 720 тыс. рублей соответственно.

По числу онлайн-продаж автомобилей с пробегом на «СберАвто» за январь–сентябрь лидировали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В число других наиболее «активных» регионов вошли Краснодарский край и Свердловская область.

Ранее известный автомобильный портал назвал самые продаваемые автомобили с пробегом в России по итогам третьего квартала 2026 года. Первое место заняла LADA Priora, за которой последовали LADA Granta и Toyota Corolla.

Автор: Иван Бахарев