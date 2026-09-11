Стали известны конкуренты нового кроссовера JELAND C4

Основными конкурентами новой модели JELAND C4 на рынке станут известные компактные кроссоверы TENET T4L, Belgee X50+ и Haval Jolion. Такое мнение агентству «АВТОСТАТ» высказал основатель внешней пресс-службы для автобизнеса «Механика» Александр Ковалев.

«Среди преимуществ новинки – все-таки сочетание свежего дизайна, еще более молодежного и прогрессивного. Возможно, к нам переберутся и «кибер-прибамбасы» из Китая, например, что-то вроде встроенной игровой консоли с предустановленными играми. Почему нет? C4, как ни крути,

автомобиль молодежный», - рассуждает Александр Ковалев.

По оценке эксперта, цена JELAND C4 составит от 2,2 до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации и маркетинговой поддержки продаж на старте. При этом важно, чтобы модель не перешла в сегмент более крупных автомобилей.

«Я думаю, что появление JELAND C4 у дилеров состоится в ближайшие месяцы – скорее всего, в октябре или ноябре. Пусть точная дата старта продаж пока не объявлена, но мы знаем, что в «АГР» способны достаточно быстро переходить от слов к делу. Если говорить о доле JELAND C4 в продажах бренда, то я предполагаю, что она будет значительной – 20%, а может быть, и до 30%, в зависимости от того, как будут стимулироваться продажи и выходить другие модели бренда», - комментирует Александр Ковалев.

Ранее марка JELAND сообщила о планах вывести на российский рынок новый компактный кроссовер C4. При этом подробности о модели пока не раскрываются.