Стали известны конкуренты кроссовера JELAND С7

К основным конкурентам среднеразмерного кроссовера JELAND С7 относятся Haval F7, Changan CS75 Plus и Jetour X70 Plus. Такое мнение в разговоре с агентством «АВТОСТАТ» высказал основатель внешней пресс-службы для автобизнеса «Механика» Александр Ковалев.

Как отметил эксперт, C7 является самой свежей моделью в этом сравнении и отличается богатым электронным оснащением. Речь идет об ассистентах, интегрированных приложениях и различных цифровых функциях. При этом аналогичные решения в той или иной степени представлены у конкурентов, а большинство моделей также предлагается с разными вариантами двигателей и приводов.

«Ключевое отличие новинки – дизайн. И здесь, на мой субъективный взгляд, C7 своим конкурентам проигрывает. Мне кажется, тренд на такие зализанные формы уже заканчивается, и C7 выглядит неинтересно, опять же на мой личный взгляд. В конкуренты, конечно, можно добавить и JELAND J7. Здесь разница особенно наглядна: автомобили на одной базе, технически во многом идентичны, но J7 как будто лучше отвечает современным тенденциям в плане дизайна», - комментирует Александр Ковалев.

По словам Александра Ковалева, с точки зрения структуры бренда такое разделение выглядит логично: в линейке есть угловатый брутальный кроссовер и более городской, прилизанный и стильный автомобиль. Однако, по его мнению, по объемам продаж, вероятнее всего, будет лидировать угловатая модель.

«Что касается ценового сегмента С7, скорее всего, это плюс-минус уровень JELAND J7, только чуть дороже: сама машина немного больше и ориентирована на немного другую аудиторию. Думаю, небольшая разница в стоимости, как это было между OMODA и JAECOO, сохранится. Соответственно, ожидаю цену где-то в районе 2,7 – 3,1 млн рублей. Это без учета спецпредложений, которые, уверен, будут», - рассуждает Александр Ковалев.

По оценке эксперта, на C7 может приходиться около 15% продаж JELAND. С учетом широкого модельного ряда вновь сформированного бренда такая доля выглядит реалистичной и достижимой.

«У J7 новинка, конечно, заберет часть покупателей, но, думаю, не очень большую: все-таки аудитория у этих моделей немного разная. И здесь как раз проявляется преимущество большого холдинга: если, например, скопились большие остатки, какая-то комплектация не продается или нужно поддержать конкретную модель, производитель может перераспределять маркетинговую поддержку между моделями и брендами и за счет кредитных программ и акций направлять сомневающихся покупателей туда, куда ему в данный момент нужно», - резюмирует Александр Ковалев.