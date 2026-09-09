Стали известны конкуренты кроссовера JELAND C5

На российском рынке кроссовер JELAND C5 будет конкурировать с JELAND J6, который станет его главным соперником, а также с Geely Coolray / Belgee X50, Haval Jolion и OMODA C5. Такое мнение агентству «АВТОСТАТ» высказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Павел Шевченко. По его словам, новинке предстоит бороться за покупателей в наиболее насыщенном сегменте компактных городских кроссоверов.

Павел Шевченко считает, что стоимость JELAND C5 можно прогнозировать в диапазоне от 2,3 до 2,6 млн рублей, ориентируясь на цены OMODA C5. Нижняя планка связана с ценой переднеприводного «собрата» модели — JELAND J6. Верхнюю границу, по мнению эксперта, необходимо установить так, чтобы сохранить ценовой запас перед более крупным флагманским SUV марки и не допустить внутренней конкуренции между моделями.

«Новый JELAND C5 способен занять доминирующую позицию – порядка 50% от общего объема реализации бренда в России. Модель J6 останется нишевым продуктом для консервативной аудитории благодаря своей утилитарности и наличию проверенных связок мотора 1,5 л (147 л.с.) с «роботом». Новинка же, несмотря на те же технические характеристики, заберет на себя имиджевую роль, привлечет новую аудиторию, выбирающую автомобиль с учетом технологичности и дизайна», - комментирует Павел Шевченко.

Кроссовер JELAND C5 станет первой моделью JELAND серии С. Габариты автомобиля составляют 4 545 мм в длину, 1 830 мм в ширину и 1 588 мм в высоту. Модель оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л. с., который работает совместно с роботизированной трансмиссией DCT с двумя сцеплениями. Автомобиль будет доступен с передним или полным приводом.

В стандартное оснащение модели входят полностью светодиодная оптика и легкосплавные диски диаметром 17 или 18 дюймов. В салоне установлена цифровая приборная панель диагональю 8 дюймов. Размер центрального мультимедийного экрана зависит от комплектации и составляет 12,3 или 15,6 дюйма.

Водителю и пассажирам доступны сиденья с подогревом, отделанные экокожей, панорамная крыша с люком, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, двухзонный климат-контроль, а также обогрев руля и сидений. Комплекс систем безопасности включает фронтальные и боковые подушки, систему панорамного обзора 540 градусов, адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон и ассистент движения в пробках.