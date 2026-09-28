Стали известны конкуренты гибридного кроссовера Deepal S09

Наиболее близким конкурентом гибридного кроссовера Deepal S09 может считаться ESTEO EXLANTIX ET8. В числе соперников также называют GAC S9, который, однако, меньше и «попроще», если так можно выразиться. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил основатель внешней пресс-службы для автобизнеса «Механика» Александр Ковалев.

«Еще есть Voyah Taishan и Li Auto L9. Ну а будут ли они прямыми конкурентами, зависит, в том числе от ценовой политики Deepal – скорее всего, не будут. Тем не менее, все озвученные модели имеют хорошее оснащение, безопасны, достаточно сдержанно выглядят и вполне уместно будут смотреться у дорогого бизнес-центра рядом с именитыми «европейцами», – комментирует Александр Ковалев.

По словам эксперта, S09 представляет собой крупный и дорогой внедорожник, ориентированный прежде всего на статус, а не на массовые продажи.

«Маловероятно, что внутри модельной линейки Deepal новый S09 заберет больше 15% продаж, а я даже больше склоняюсь к цифре около 10%», – резюмирует Александр Ковалев.

Флагманский кроссовер Deepal S09 уже поступил к российским дилерам. Цена автомобиля в комплектации «Люкс» составляет 6 589 900 рублей, а в версии «Техно» с 5-местным салоном – 6 889 900 рублей. Для 6-местной компоновки предусмотрены цены 6 739 900 рублей за комплектацию «Люкс» и 7 039 900 рублей за «Техно».

Deepal S09 стал самой крупной моделью марки на российском рынке. Длина автомобиля равна 5 205 мм, ширина – 1 996 мм, высота – 1 800 мм, колесная база – 3 105 мм. Клиренс варьируется от 178 до 199 мм.

Кроссовер построен по схеме последовательного гибрида. Бензиновый турбированный двигатель объемом 1 497 куб. см используется в качестве генератора, тогда как вращение колес обеспечивают электромоторы. Суммарная мощность силовой установки достигает 492 л. с., крутящий момент – 595 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 сек., максимальная скорость составляет 205 км/ч. Полный привод доступен в обеих комплектациях.

Батарея литий-железо-фосфатного типа емкостью 40,18 кВт·ч обеспечивает запас хода до 210 км без запуска бензинового двигателя. Совокупная дальность по циклу NEDC достигает 1 006 км. На станции быстрой зарядки аккумулятор можно восполнить с 30% до 80% за 15 минут.