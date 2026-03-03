Выделены ключевые тенденции, формирующие рынок лизинга в 2026 году

26 февраля состоялся 16-й ежегодный форум автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», организованный агентством «АВТОСТАТ». Золотым партнером мероприятия выступила ГК Альфа-Лизинг. В рамках сессии, посвящённой лизингу, вице-президент и коммерческий директор компании Ольга Кириллова обозначила ключевые тенденции лизингового рынка в 2026 году.

Ольга Кириллова выделила поиск устойчивых ниш как главный тренд текущего года. В компании провели реструктуризацию продаж, сосредоточившись на более ликвидных активах — легковых автомобилях и легком коммерческом транспорте. Их доля в новых контрактах увеличилась с 50% до 70%. Это позволило Альфа-Лизингу занять вторую позицию в сегменте легковых автомобилей по рэнкингу «Эксперт РА» за 9 месяцев 2025 года, а также второе место на рынке такси среди лизинговых компаний по собственной оценке.

Второй значимый тренд, по словам Кирилловой, — эффективное управление стоками. Компания наладила системную реализацию стоков с помощью собственных хабов и цифровых решений. За прошлый год объем реализованной техники вырос с 300 единиц в январе до 1 400 в декабре, что увеличило скорость реализации в пять раз. Всего за 2025 год было продано более 10 тысяч единиц изъятой техники, а продажи техники с пробегом увеличились на 34% по сравнению с предыдущим годом. Доля подержанных автомобилей в общем объеме продаж выросла с 14% до 31%, при этом 70% реализованной техники возвращается в повторный лизинг.

Третий тренд, отмеченный спикером, касается ужесточения кредитной политики и акцента на качество портфеля лизингополучателей. Четвертым направлением названа ориентация на проверенные продукты и отказ от экспериментов. Пятый тренд — развитие дополнительных услуг и рост комиссионного дохода: так, доход от дополнительных сервисов в новых контрактах увеличился вдвое. Шестым трендом стало повышение эффективности бизнеса за счет роста производительности менеджеров по продажам на 50% благодаря внедрению цифровых инструментов.

Седьмой ключевой тренд — внедрение искусственного интеллекта в инфраструктуру компании. По мнению Ольги Кирилловой, именно этот аспект станет определяющим для отрасли в ближайшие годы. В Альфа-Лизинге ИИ-решения используются в различных сферах: маркетинге, сопровождении сделок, управлении лидами, юридическом сопровождении, реализации изъятой техники и кредитном скоринге. Совокупный экономический эффект от внедрения ИИ по итогам 2025 года превысил 100 млн рублей.

Ольга Кириллова также подчеркнула, что 2025 год стал сложным для лизингового рынка. В отрасли наблюдалось сокращение объемов и усиление конкуренции за клиентов. Рост дефолтов привёл к увеличению объемов стоков у лизинговых компаний. По оценке Альфа-Лизинг, к февралю 2026 года общий объем стоков на рынке достиг 50 тысяч автомобилей. Несмотря на стагнацию, топ-менеджер уверена, что и в таких условиях остаются возможности для развития.

«В начале 2025 года, как и все лизинговые компании, мы столкнулись с проблемой управления стоком. Для нас стало вызовом научиться работать с таким объемом активов. Мы протестировали несколько подходов, но в итоге оставили только рабочие решения: открыли собственные хабы и оцифровали все процессы. Всего за год мы продали более 10 тысяч единиц изъятой техники. Хотя, когда мы в марте фиксировали для себя эту цифру, в нее почти никто не верил. Поэтому это точно одно из наших больших достижений по итогам прошлого года», — отметила спикер форума.