Главные правила подготовки автомобиля к зиме: как защитить двигатель и аккумулятор

Перед наступлением зимы автовладельцам рекомендуется проверить технические жидкости и состояние аккумулятора, а воду в бачке омывателя заменить на «незамерзайку». О ключевых этапах подготовки автомобиля к холодному сезону рассказал руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков.

«Однозначно нужно проверить состояние охлаждающей жидкости: если она перемерзнет, это плохо скажется на автомобиле в целом. Очень важно состояние аккумулятора — зимой он быстрее разряжается, поэтому его лучше проверить и при необходимости дозарядить», — посоветовал Вячеслав Ашурков.

Эксперт также отметил важность проверки тормозной жидкости. Со временем в ней накапливается влага, которая при сильном морозе может замёрзнуть в трубках и привести к отказу тормозов. Если после последней замены прошло больше двух-трёх лет, Ашурков рекомендовал обновить жидкость до наступления холодов.

Моторное масло, по словам специалиста, должно соответствовать сезону. Для регионов с суровыми зимами, включая Новосибирскую область, он посоветовал выбирать масло с индексом вязкости 0W или 5W. Ашурков пояснил, что такая жидкость сохраняет текучесть при температуре минус 30–40 градусов.

Воду из бачка омывателя представитель ФАР рекомендовал удалить до первых отрицательных температур. После этого в бачок следует залить незамерзающую жидкость. Подходящий состав автовладелец выбирает самостоятельно: существуют варианты, рассчитанные на минус 15, минус 20 или минус 30 градусов, пояснил Ашурков.

Для поездок зимой эксперт посоветовал подготовить аварийный набор и хранить его в багажнике. В него входят провода для прикуривания, буксировочный трос, складная лопата и щётка для снега. По словам Ашуркова, провода пригодятся для запуска двигателя от другого автомобиля при разряженном на морозе аккумуляторе, а лопата поможет освободить колёса из сугроба.

В заключение специалист напомнил, что «зимняя» манера вождения существенно отличается от «летней». Он рекомендовал соблюдать увеличенную дистанцию, не допускать резких стартов и реже поворачивать руль, чтобы не спровоцировать занос. Особенно актуальны эти советы для владельцев заднеприводных автомобилей, добавил Ашурков.

Ранее центр «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» сообщил о подорожании подготовки легковых автомобилей к зиме в России на 6-10% по сравнению с прошлым годом. В сезонные расходы вошли покупка шин, щёток стеклоочистителей и омывающей жидкости, а также мойка и шиномонтаж.

Автор: Иван Бахарев