Основные результаты марта на российском авторынке: что произошло с Lada, Haval, Toyota и Evolute

В марте продажи новых легковых автомобилей в России впервые за последний год превысили отметку в 100 тысяч единиц. По данным автоэксперта Сергея Целикова, это стало рекордным ростом: объемы реализации увеличились на 31% по сравнению с мартом 2025 года и на 30% относительно февраля текущего года.

Доля автомобилей, произведённых на российских предприятиях, также достигла максимальных значений: впервые с 2023 года она превысила 60%. Такие сведения опубликовал Сергей Целиков в своем Telegram-канале, где поделился рядом интересных наблюдений о ситуации на авторынке в минувшем месяце.

Особое внимание эксперт обратил на динамику лидеров отрасли. По его словам, несмотря на статус ведущего производителя, бренд LADA практически не продемонстрировал прироста продаж, а его рыночная доля снизилась. В то же время среди иностранных брендов выделился Haval, который увеличил продажи на более чем 50% и занял почти 15% рынка.

В марте Toyota вновь вышла на первое место среди альтернативных брендов и заняла шестую позицию в общем рейтинге продаж. Mazda, которая ранее активно увеличивала свое присутствие на рынке в январе и феврале, по итогам марта выбыла из первой десятки. Впервые в истории в топ-15 авторынка вошел бренд Evolute.

Сергей Целиков также проанализировал структуру сегмента электрифицированных автомобилей. По его информации, совокупная доля электрокаров и гибридов достигла 9%. На полностью электрические автомобили (BEV) пришлось 0,7%, на подключаемые гибриды (PHEV) — 5,4%, а оставшиеся 3% заняли другие типы гибридов, включая HEV и MHEV.

Еще одним важным итогом марта стало сокращение доли глобальных брендов. Эксперт отметил, что этот показатель снизился на 1,2 процентных пункта и составил 14,7% по сравнению с 15,9% в феврале. Несмотря на это, доля глобальных марок осталась значительно выше мартовского уровня прошлого года, когда она составляла 6,4%.

По итогам марта самой популярной моделью на российском рынке вновь стала LADA Granta. Кроме того, среди кроссоверов лидером продаж стал Haval Jolion, который вернул себе это звание.

Автор: Иван Бахарев