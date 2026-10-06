Эксперт назвал распространённые ошибки водителей при прогреве двигателя и объяснил, как начинать поездку

Резкий разгон сразу после запуска двигателя — одна из распространённых ошибок автомобилистов. Однако оставлять современную машину надолго прогреваться на стоянке также не требуется, сообщил изданию «Автоновости дня» технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«В первые минуты масло еще холодное и не вышло на рабочую температуру. Поэтому мотор не стоит нагружать без необходимости», — объяснил Никита Родионов.

По словам эксперта, перед началом движения современный автомобиль не следует долго прогревать во дворе. Достаточно немного подождать стабилизации оборотов, после чего можно спокойно отправляться в путь. Двигатель и трансмиссия прогреваются во время движения быстрее, чем на стоянке.

«В первые километры лучше обходиться без резких ускорений, высоких оборотов и обгонов», — отметил Никита Родионов.

Специалист также назвал признаки, которые могут указывать на неисправность: двигатель долго не выходит на рабочую температуру, печка греет недостаточно сильно либо стрелка температуры поднимается выше нормы. В подобных случаях он рекомендует проверить термостат и систему охлаждения.

Ранее Никита Родионов рассказал, что необходимо проверить в автомобиле перед поездкой. Он посоветовал обратить внимание на уровень моторного масла и охлаждающей жидкости.

До этого эксперты назвали систему охлаждения одной из зон риска после дальней поездки. Они рекомендовали проверять уровень антифриза только на остывшем двигателе, а также осматривать патрубки и расширительный бачок.

Автор: Иван Бахарев