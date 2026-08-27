Стали известны цены и комплектации обновлённой LADA Niva Legend: сколько стоит легендарный внедорожник у продавцов

Дилеры начали получать обновлённую трёхдверную LADA Niva Legend. О ценах на автомобиль сообщил в Telegram-канале главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

Базовая версия без кондиционера стоит 1 200 000 рублей. Комплектация «Люкс» оценена в 1 309 000 рублей — она включает кондиционер, обогрев сидений и легкосплавные колёса. Исполнение Urban предлагается за 1 340 000 рублей, а стоимость Urban Black составляет 1 360 000 рублей.

Производство модернизированной модели стартовало 20 июля на заводе в Тольятти. Одним из ключевых обновлений стал двигатель объёмом 1,8 литра мощностью 90 л. с., ранее установленный на LADA Niva Travel. Максимальный крутящий момент силового агрегата вырос на 24 Н·м, причём уже при 1000 об/мин мотор развивает 80% тяги.

Фото: Автоновости Дня

Изменения коснулись шасси и кузова, а оборудование автомобиля пополнилось новыми электронными системами. Всего конструкция внедорожника насчитывает свыше 350 новых и модернизированных деталей и узлов. Благодаря доработкам удалось улучшить топливную экономичность, управляемость, динамику и пассивную безопасность.

LADA Niva Legend впервые получила оцинкованные элементы кузова. Двусторонняя горячая оцинковка предусмотрена на основных участках, которые подвергаются воздействию гравия и пескоструя. В их число входят панель облицовки радиатора, капот, крыша, наружная и внутренняя панели задней откидной двери, а также наружная панель задка.

Фото: Автоновости Дня

Ещё одним новшеством стала фронтальная подушка безопасности водителя. Её разместили в рулевом колесе, которое перешло на трёхдверный внедорожник с LADA Niva Travel. В «АвтоВАЗе» отметили, что для установки подушки пришлось модернизировать силовую структуру кузова.

Среди технических доработок — система охлаждения двигателя, привод коробки передач и раздаточной коробки, а также вентилируемые передние тормозные диски. На капоте установили накладку воздухозаборника, которая улучшает вентиляцию подкапотного пространства. Для очистки воздуха, поступающего в салон, предусмотрен фильтр.

Обновлённая LADA Niva Legend получила и центральный замок. Один ключ предназначен для дверей и замка зажигания. Кроме того, в список изменений вошли оригинальные 16-дюймовые колёсные диски с двухцветным оформлением.

Ранее АвтоВАЗ сообщал, что продажи модернизированной LADA Niva Legend начнутся в конце августа. В компании также заявляли, что внедорожник сохранит статус самого доступного нового автомобиля с постоянным полным приводом на российском рынке.

Серийное производство обновлённой LADA Niva Legend АвтоВАЗ запустил в Тольятти в день юбилея предприятия. Тогда сообщалось, что модель получила новый двигатель, модернизированные шасси и кузов, а также новые электронные системы.

Автор: Андрей Сундуков