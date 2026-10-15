Названы автомобили с пробегом, чьи объявления быстрее всего снимают с продажи в 2026 году: рейтинг 10 моделей и цены

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Сервис «Авто.ру» подготовил для издания «Автоновости дня» рейтинг массовых автомобилей с пробегом стоимостью до 3 млн рублей. В список вошли модели, объявления о продаже которых снимали с публикации быстрее всего. Для исследования использовались данные за январь—сентябрь 2025 и 2026 годов.

«По данным „Авто.ру“, быстрее всего с публикации снимают объявления о продаже наиболее доступных автомобилей: в 2025 и 2026 годах рейтинг целиком состоит из моделей отечественного бренда LADA с медианной ценой от 100 до 170 тыс. рублей и возрастом более 10 лет», — рассказал «Автоновостям дня» коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин.

Лидером рейтинга за январь—сентябрь 2026 года стала LADA-2109. Медианный срок размещения объявлений о продаже этой модели составил 11,8 дня. В выборку вошли 4222 объявления, а медианная цена достигла 100 тыс. рублей.

Вторую позицию заняла LADA-21099. Объявления о продаже автомобиля размещались в среднем 12 дней. В исследовании учли 3432 объявления, медианная цена составила 100 тыс. рублей.

Третье место досталось LADA-2114 с результатом 12,2 дня. Эта модель лидировала по числу объявлений среди участников топ-10: в выборке было 17 423 предложения. Медианная цена составила 150 тыс. рублей.

Топ-10 моделей, которые быстрее снимали с публикации в 2026 году

LADA-2109 — 11,8 дня (4222 объявления), цена — 100 тыс. рублей; LADA-21099 — 12 дней (3432 объявления), цена — 100 тыс. рублей; LADA-2114 — 12,2 дня (17 423 объявления), цена — 150 тыс. рублей; LADA-2112 — 13,2 дня (8563 объявления), цена — 140 тыс. рублей; LADA-2107 — 13,3 дня (13 240 объявлений), цена — 119 тыс. рублей; LADA-2110 — 13,4 дня (9973 объявления), цена — 120 тыс. рублей; LADA-2115 — 13,5 дня (8973 объявления), цена — 128 тыс. рублей; LADA-2113 — 13,9 дня (1821 объявление), цена — 140 тыс. рублей; LADA-2105 — 13,9 дня (3968 объявлений), цена — 101 тыс. рублей; LADA-2108 — 13,9 дня (1143 объявления), цена — 99 тыс. рублей.

Среди автомобилей других марок ближе всего к первой десятке оказался Chevrolet Lanos. Его объявления оставались активными дольше: медианный срок размещения составлял 17,8 дня. В исследование вошло 4331 объявление, медианная цена автомобиля была равна 160 тыс. рублей.

В рейтинге за 2025 год модели Lada располагались в другой последовательности. При этом у девяти автомобилей, вошедших в оба списка, в 2026 году объявления снимали с публикации быстрее.

Топ-10 моделей в 2025 году

LADA-2115 — 15 дней (10 108 объявлений), цена — 145 тыс. рублей; LADA-2110 — 15,8 дня (11 072 объявления), цена — 138 тыс. рублей; LADA-21099 — 15,8 дня (4137 объявлений), цена — 108 тыс. рублей; LADA-2109 — 15,9 дня (4983 объявления), цена — 104 тыс. рублей; LADA-2114 — 16 дней (19 462 объявления), цена — 171 тыс. рублей; LADA-2112 — 16,1 дня (9383 объявления), цена — 156 тыс. рублей; LADA-2107 — 16,1 дня (14 452 объявления), цена — 126 тыс. рублей; LADA-2113 — 16,8 дня (2146 объявлений), цена — 160 тыс. рублей; LADA-2105 — 17,2 дня (4462 объявления), цена — 110 тыс. рублей; LADA-2111 — 17,8 дня (2792 объявления), цена — 139 тыс. рублей.

В обоих рейтингах для каждой модели приведены медианный срок размещения объявления, количество предложений в исследовании и медианная цена. При этом снятие объявления с публикации не обязательно свидетельствует о продаже автомобиля.

Ранее «Автоновости дня» представили рейтинг автомобилей с пробегом в России, которые сильнее всего подешевели в третьем квартале 2026 года. Первые три позиции в нем также заняли модели отечественной марки LADA.

Автор: Иван Бахарев