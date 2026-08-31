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Названы пять самых экономичных автомобилей на российском рынке: какие официально представленные модели вошли в рейтинг

Названы пять автомобилей до 4 млн рублей с наименьшей полной стоимостью владения в России по оценке эксперта: Evolute, Tenet, Geely EX5 EM-i и «Москвич 3».
РедакцияР
Редакция
31.08.2026, 12:13·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Эксперты выбрали пять автомобилей, официально представленных в России и стоящих до 4 млн рублей, с наиболее низкой полной стоимостью владения. В рейтинг вошли Evolute i-Joy, Evolute i-Space, Tenet T7, Geely EX5 EM-i и «Москвич 3». Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.

Лидером списка стал Evolute i-Joy. Юрий Блинов также назвал его самым доступным электромобилем среди официально представленных на российском рынке и одной из наиболее выгодных моделей по совокупным затратам. Экономичность автомобиля обеспечивают небольшие расходы на обслуживание, невысокая стоимость зарядки и наличие официальной сервисной сети.

Evolute i-Joy
Фото: Автоновости Дня

Второе место занял Evolute i-Space, оснащённый последовательной гибридной силовой установкой. По словам эксперта, такая конструкция помогает существенно снизить ежедневные эксплуатационные расходы. Особенно заметной экономия становится при использовании автомобиля в городе.

Evolute i-Space
Фото: Автоновости Дня

Третью позицию занял Tenet T7. Его низкую полную стоимость владения Юрий Блинов объяснил локальным производством, наличием официальных сервисных центров, доступностью запасных частей и конкурентной ценой автомобиля.

Tenet T7
Фото: Автоновости Дня

Ещё одной экономичной моделью стал Geely EX5 EM-i. Как отметил специалист, этот автомобиль сочетает умеренный расход топлива с возможностью ежедневно ездить на электротяге. Благодаря этому затраты на его эксплуатацию остаются сравнительно невысокими.

Geely EX5 EM-i
Фото: Автоновости Дня

Пятое место досталось «Москвич 3». По словам Юрия Блинова, отечественная модель входит в число наиболее выгодных автомобилей по совокупным расходам. Среди её преимуществ он выделил доступную цену покупки, сравнительно недорогое обслуживание, развитую сервисную сеть и невысокую стоимость запасных частей.

Напомним, в августе Evolute скорректировал прайс-лист электрокроссовера i-Joy второго поколения. Стоимость изменилась у обеих комплектаций модели.

Ранее Geely раскрыла комплектации и цены нового гибридного кроссовера EX5 в версии EM-R для российского рынка.

Автор: Андрей Сундуков

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Источник

Geely (363)Москвич (129)Evolute (66)Tenet (108)

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