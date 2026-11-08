Пять главных улучшений новой «Нивы»: как изменился легендарный внедорожник на самом деле

«АвтоВАЗ» назвал пять ключевых отличий обновленной LADA Niva Legend от «предшественницы». Внедорожник поступил в продажу еще в августе и получил изменения в двигателе, трансмиссии, кузове, салоне и других элементах. Подробности представители завода раскрыли в подкасте Telegram-канала «Поладим с LADA».

Дизайн автомобиля при этом практически не изменился. Как отметил представитель «АвтоВАЗа», обновление создавали с учетом интересов преданных поклонников «Нивы» — рыбаков, туристов, горожан и молодёжи. Они используют внедорожник для ярких впечатлений и технического творчества, однако модель по-прежнему ориентирована на преодоление бездорожья.

Фото: Автоновости Дня

Главным нововведением стал новый 90-сильный двигатель объемом 1,8 литра. По оценке «АвтоВАЗа», силовой агрегат отличается большей тягой и отзывчивостью. Благодаря этому улучшилась динамика при старте, медленном преодолении препятствий и движении по трассе. Кроме того, на заводе заявили о повышении эффективности и надёжности системы охлаждения.

Изменения в трансмиссии коснулись креплений и органов управления. Раздаточная коробка получила третью опору, а рычаг переключения передач переместили ближе к водителю. Два рычага управления раздаткой заменили одним — по аналогии с Niva Travel. По словам автопроизводителя, это позволило повысить общий, в том числе акустический, комфорт.

Фото: Автоновости Дня

Некоторые кузовные элементы теперь делают из оцинкованной стали. Для внедрения этого решения на заводе значительно изменили технологии штамповки и сварки. В «АвтоВАЗе» пояснили, что дополнительный слой цинка защищает кузов при повреждении лакокрасочного покрытия, которые практически неизбежны в условиях эксплуатации, для которых изначально предназначена «Нива».

Еще одним существенным нововведением стала водительская подушка безопасности. Ее установка потребовала доработать силовую структуру кузова. Одновременно инженеры установили, что при новой конструкции запасное колесо под капотом не ухудшает безопасность. Поэтому переносить его на багажную дверь или под днище не стали.

Пятое ключевое изменение рестайлинга связано с тормозной системой. Передние тормоза получили вентилируемые диски, которые, по оценке автопроизводителя, обеспечивают более уверенное замедление и устойчивы к перегреву.

Ряд менее масштабных доработок повысил удобство ежедневной эксплуатации. Для дверей и зажигания теперь используется единый ключ, появился центральный замок, а замок зажигания перенесли направо. Также внедорожник оснастили салонным фильтром, накладкой на капот для улучшения вентиляции двигателя и обновленным алгоритмом работы стеклоочистителей.

О старте продаж обновленной LADA Niva Legend напомнили в связи с тем, что он состоялся в последний день лета, 31 августа. Модель, как и прежде, доступна в четырех комплектациях. При этом цены выросли примерно на 100 тыс. рублей и составляют от 1 199 000 до 1 365 000 рублей.

Ранее в октябре «АвтоВАЗ» сообщил о начале производства обновленной LADA Niva Bronto. Самая «экстремальная» версия внедорожника вслед за Niva Legend получила новый двигатель и другие доработки.

Автор: Иван Бахарев