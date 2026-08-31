10 самых популярных SUV в России: какой кроссовер впервые попал в рейтинг

Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i впервые попал в десятку наиболее популярных новых автомобилей SUV-сегмента в России. В июле 2026 года было реализовано 2429 таких машин. Лидером рейтинга, как и прежде, стал Haval Jolion, сообщили эксперты агентства «Автостат», изучившие данные АО «ППК».

За месяц продажи Haval Jolion составили 7202 автомобиля, что позволило модели сохранить первое место. Вторую и третью позиции заняли кроссоверы Tenet: результат T7 достиг 6965 машин, а T4L — 4051 единицы.

Фото: Автоновости Дня

Четвёртым в списке оказался внедорожник LADA Niva Travel. В июле покупатели приобрели 3491 такой автомобиль. Пятое место занял кроссовер Mazda CX-5, продажи которого достигли 2916 экземпляров.

Шестую строчку занял белорусский кроссовер Belgee X50+ с результатом 2902 машины. Далее расположился Haval M6 — 2637 автомобилей. Восьмым стал внедорожник LADA Niva Legend, реализованный в количестве 2632 экземпляров.

На девятой позиции оказался китайский кроссовер Changan UNI-S: в июле его продажи составили 2484 автомобиля. Замкнул десятку самых востребованных моделей SUV-сегмента в России Geely EX5 EM-i, показавший результат 2429 машин.

Ранее Geely EX5 EM-i вошёл в число официально представленных на российском рынке автомобилей с наименьшей полной стоимостью владения. По оценке эксперта, модель отличается умеренным расходом топлива и позволяет ежедневно передвигаться на электротяге.

До этого Geely начала продавать в России гибридный кроссовер EX5 в исполнении EM-R. Автомобиль получил последовательную гибридную установку, при которой двигатель внутреннего сгорания используется для подзарядки тяговой батареи.

Автор: Андрей Сундуков