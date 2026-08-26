Названы десять самых популярных европейских автобрендов в России — кто занял первое место

Стали известны наиболее популярные европейские бренды по объёму продаж новых легковых автомобилей в России за январь—июль 2026 года. Топ-10 в своём Telegram-канале представил аналитик Сергей Целиков.

Лидером рейтинга стала BMW: за семь месяцев было продано 8779 автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года результат вырос на 32%. Volkswagen занял второе место с показателем 8733 машины, увеличив продажи на 258%.

Доля BMW в продажах новых легковых автомобилей европейских марок составила 22,9%. На Volkswagen пришлось 22,8%. Таким образом, на два ведущих бренда пришлось почти половина всего объёма реализации.

Третью позицию заняла Audi. Продажи марки выросли на 438% и достигли 7135 автомобилей. Далее расположился Mercedes-Benz, реализовавший 6059 машин при росте на 55%. Пятое место заняла Skoda с результатом 3416 автомобилей, что на 63% больше прошлогоднего показателя.

Фото: Автоновости Дня

На Audi пришлось 18,7% продаж, на Mercedes-Benz — 15,8%, а доля Skoda составила 8,9%. Согласно подсчётам аналитика, первая пятёрка обеспечила почти 90% всех продаж легковых автомобилей европейских брендов за рассматриваемый период.

Шестое место занял Land Rover, продажи которого составили 1681 машину. Показатель бренда вырос на 21%. Porsche оказался на седьмой строчке: реализация сократилась на 0,2%, до 1113 автомобилей.

Volvo с результатом 473 машины расположилась на восьмом месте. Продажи марки увеличились на 73% по сравнению с январём—июлем прошлого года. Девятой стала Mini, реализовавшая 177 автомобилей и показавшая рост на 65%. Замыкает рейтинг Rolls-Royce: продажи бренда выросли на 13%, до 143 единиц.

Всего за первые семь месяцев 2026 года в России продали 38,3 тыс. новых легковых автомобилей европейских брендов. В годовом выражении объём рынка увеличился на 89%.

За пределами первой десятки Сергей Целиков отдельно указал на минимальные объёмы продаж французских брендов Citroen и Peugeot — 85 и 21 автомобиль соответственно. Эти результаты оказались ниже показателей Bentley, реализовавшего 124 машины, и Lamborghini, продавшей 120 единиц.

Ранее аналитики включили Volkswagen и Audi в число самых быстрорастущих автомобильных брендов на российском рынке по итогам января—июля 2026 года. В список вошли марки, которые продемонстрировали заметное увеличение продаж при уже существенных объёмах реализации.

Также сообщалось, что Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini вошли в число наиболее популярных люксовых марок в России по итогам июля. В тот же период стало известно о дальнейшем росте спроса на новые автомобили сегмента Luxury.

Автор: Андрей Сундуков

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