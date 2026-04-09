В McLaren раскрыли должность Джанпьеро Ламбьязе

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе перейдет в McLaren в 2028 году и возглавит инженерный департамент команды Формулы 1.
Демид Поршнев
09.04.2026, 12:11·2 мин
Переход гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе в команду McLaren стал одной из главных тем обсуждения в мире автоспорта в апреле. Эта новость вызвала широкий резонанс среди поклонников Формулы 1, хотя официальных заявлений от участников сделки пока не поступало.

По поступающей информации, Джанпьеро Ламбьязе продолжит работу в Red Bull до завершения действующего контракта. Присоединиться к коллективу из Уокинга он сможет лишь в 2028 году. Британский телеканал Sky Sports News сообщает, что в McLaren Ламбьязе займёт руководящую должность в инженерном отделе, отвечая за организацию работы всех гоночных инженеров команды в дни Гран-при.

При этом в McLaren подчеркивают, что функционал Ламбьязе не будет пересекаться с обязанностями главы команды Андреа Стеллы, который продолжит занимать свой пост.

С 2016 года Джанпьеро Ламбьязе тесно сотрудничал с Максом Ферстаппеном. На фоне новостей о его переходе уже возникают вопросы о будущем самого Ферстаппена в Red Bull. Напомним, контракт четырёхкратного чемпиона мира рассчитан до конца 2028 года, однако существует возможность его досрочного расторжения при определённых условиях.

