Главная Новости Стала известна дата российской премьеры нового кроссовера Tenet Plus L8
Новости

Стала известна дата российской премьеры нового кроссовера Tenet Plus L8

Tenet Plus L8 выйдет в России в первой половине 2027 года: 275-сильный гибрид проедет до 107 км на электротяге, а общий запас хода достигнет 1300 км.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.10.2026, 11:22·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В Роспатенте зарегистрированы изображения трех товарных знаков модельного ряда Tenet Plus. Они относятся к автомобилям с индексами L4, L6 и L8.

Выход кроссовера Tenet Plus L8 на российский рынок запланирован на первую половину 2027 года. Об этом сообщает Auto Mail со ссылкой на представителей автобренда.

По предварительным данным, модель получит 275-сильную гибридную силовую установку на базе полуторалитрового ДВС. На электротяге флагманский паркетник сможет проехать около 107 километров, а его общий запас хода достигнет 1300 километров.

Tenet Plus L8 будет представлен в среднеразмерном сегменте D-SUV. По габаритам кроссовер сопоставим с Chery Tiggo 8 и Skoda Kodiaq.

Донорский Lepas L8 выпускается с традиционным ДВС, подзаряжаемой гибридной установкой и полностью электрической системой.

В салоне Tenet Plus L8 установят крупный вертикальный тачскрин диагональю 13,2 дюйма. За его работу отвечает процессор Snapdragon 8155 от Qualcomm. Селектор коробки передач разместят на рулевой колонке.

Ранее стало известно о запуске Tenet Plus фирменного приложения для автовладельцев.

Фото: Lepas

Источник

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация