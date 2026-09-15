Назван самый выгодный момент для покупки автомобиля: почему менять машину лучше в сентябре

Россиянам, планирующим сменить автомобиль, наиболее выгодно заняться покупкой в конце сентября. Дилеры и производители лишь начали пересматривать прайс-листы, а последствия падения курса рубля еще не «отыграны», отметил автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Как пояснил эксперт, завершение квартала традиционно дает возможность получить выгодное предложение от дилера. Для выполнения квартального плана и получения бонусов многим продавцам приходится реализовывать часть автомобилей с минимальной прибылью или вовсе без неё.

Иначе обстоит ситуация с «заказными» машинами, которые доставляют в Россию по альтернативным схемам. По словам Целикова, автомобиль, заказанный «под себя», сейчас придется покупать уже по новому курсу. Летом такая покупка была на 15-20% дешевле.

«В то же время у некоторых компаний, занимающихся параллельным импортом, есть предоплаченные в Китае автомобили. Поэтому и тут еще можно успеть найти что-то интересное», — допустил Сергей Целиков.

Ранее сообщалось, что в период с 2020 по 2025 год новые автомобили в России подорожали примерно в два раза. Средневзвешенная цена продолжает увеличиваться: по итогам 2026 года ее рост в годовом выражении может составить 8-11%, а показатель достигнет 3,55-3,65 млн рублей. К концу года не исключено обновление рекорда — до 3,7-3,8 млн рублей.

Тем временем Сергей Целиков рассказал, какие автомобили в России будут дорожать наиболее заметно. Он сопоставил динамику цен на машины российской сборки, официально поставляемых «китайцев» и автомобили новых отечественных брендов — Jeland, Tenet и др.

Автор: Иван Бахарев

Читайте нас в ДзенеНовости, рейтинги и автомобильные подборки.Подписаться