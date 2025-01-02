Как сообщает один из пользователей Reddit, было найдено решение одной из самых необычных проблем водителей зимой

Немногие осведомлены о том, что выхлопная система автомобиля может замерзать, особенно это происходит, если машина стоит припаркованной в снегу или из-за конденсата в трубе выхлопа, скапливающегося в результате запуска двигателя на холоду и многократных пусков без поездок. Как поступить в данной ситуации, пояснил специалист из «За рулем» по имени Алексей Ревин.

Эксперт отметил, что все зависит от степени проблемы — от того, насколько глубоко промерзла выхлопная система. Например, если замерз глушитель только по краям, можно попытаться пробить лед с помощью длинного шила или отвертки.

«В случае неудачи можно попробовать разогреть выхлопной тракт обычным феном. Еще лучше использовать строительный фен. Также можно попробовать воспользоваться паяльной лампой, это более эффективный метод, но требующий осторожности», — посоветовал Алексей Ревин.

Если ничего из перечисленного не помогает, то остаются два самых крайних способа решить проблему — отбуксировать автомобиль в теплое помещение для разморозки или вызвать специализированную службу, которая сможет разогреть машину на месте, заключил эксперт.

Ранее на страницах «Автоновости дня» были описаны основные моменты правильной подготовки автомобиля к морозам. Ценные практические рекомендации на эту тему дал технический эксперт международной сети автосервисов Fit Service по имени Сергей Пономарев.