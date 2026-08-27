Когда в навигаторе 2ГИС для россиян появится «карта штрафов» ПДД

2ГИС объявил о запуске «Карты штрафов». Осенью функция начнёт показывать водителям места, где они ранее нарушали ПДД. В компании заявили «Автоновостям дня», что сервис станет первым в России с такой возможностью.

Персональные отметки будут формироваться на основе данных «Сбера» об оплате взысканий. Банк выступил технологическим партнёром проекта. Доступ к нововведению получат пользователи, авторизованные в 2ГИС через «Сбер ID». Для каждого автомобилиста карта будет формироваться индивидуально.

В 2ГИС уточнили, что сервисы не станут передавать друг другу информацию о размере взыскания и способах его погашения. Обновление сведений будет проводиться раз в неделю. В историю попадут штрафы за последний год, оплаченные через сервисы «Сбера».

Во время поездки навигатор сможет отмечать участки, на которых пользователь уже нарушал правила. В список войдут нарушения, выявленные камерами разных типов: комплексами контроля скорости, выделенных полос для общественного транспорта, зон остановки, дорожной разметки и проезда перекрёстков.

В 2ГИС рассчитывают, что функция поможет водителям обратить внимание на проблемные места привычных маршрутов и заранее изменить манеру движения: снизить скорость, перестроиться или не заезжать на полосу для общественного транспорта. Это, по замыслу разработчиков, позволит избежать повторных штрафов.

Директор по продуктам 2ГИС Максим Берёзкин отметил, что навигатор должен стать «не просто инструментом для построения маршрута, а помощником в дороге», учитывающим историю поездок и помогающим водителю соблюдать осторожность.

«Это персональный опыт: видя такие точки на карте и в навигации, водитель сможет заранее сбросить скорость или быть внимательнее и не повторять прошлых ошибок», — рассказал Максим Берёзкин.

Сейчас навигатор помогает ориентироваться на дорогах, выбирать оптимальные маршруты и соблюдать ПДД, а также информирует автомобилистов о разрешённой скорости и камерах. Помимо этого, 2ГИС отмечает на карте комплексы, под которыми конкретный пользователь проезжал на автомобиле с превышением разрешённой скорости. После запуска «Карты штрафов» эти места будут отображаться непосредственно во время движения.

Ранее 2ГИС добавил в навигатор функцию «Зелёная волна». Она помогает подобрать скорость, чтобы проехать серию светофоров на зелёный сигнал без остановок. Нововведение стало развитием таймеров сигналов светофоров, появившихся в сервисе годом ранее.

Также ранее стало известно о запуске Сбером интерактивной карты АЗС с информацией о наличии топлива. Её предоставляет 2ГИС, а сведения автоматически обновляются по мере поступления новых обезличенных платёжных данных.

Автор: Андрей Сундуков