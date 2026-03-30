Введение единого парковочного приложения National Parking Platform (NPP) может стать обязательным для муниципалитетов

Власти Англии планируют обязать советы подключаться к Национальной парковочной платформе для упрощения оплаты парковки и снижения числа несправедливых штрафов.
Редакция
30.03.2026, 16:32·2 мин
Местные органы власти по всей Англии могут в ближайшее время получить обязательство присоединиться к Национальной парковочной платформе (NPP), цель которой — снизить путаницу и риск несправедливых штрафов для автомобилистов при оплате парковки.

Платформа начала свою работу в мае прошлого года и предоставляет водителям возможность воспользоваться одной из шести крупных парковочных приложений, таких как RingGo и PayByPhone, для оплаты стоянки, если выбранное место участвует в программе.

Возможность оплачивать парковку через одно приложение, а не устанавливать новое при каждом посещении другой парковки, оказалась востребованной среди автомобилистов. С момента запуска платформы было осуществлено более 10 миллионов транзакций.

На сегодняшний день к платформе присоединились 15 местных органов власти, и более 1 200 парковочных площадок включены в эту систему. Между тем, по сообщениям, правительство рассматривает возможность введения официальных рекомендаций для ускорения внедрения платформы, с целью удвоить количество советов, принимающих участие в проекте.

Хотя официальные рекомендации не являются законом, они представляют собой инструкции, которые государство адресует таким организациям, как местные советы, и их ожидается соблюдать, если только нет веских и обоснованных причин для отказа.

